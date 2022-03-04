مطران المنيا يتفقد معهد التربية الدينية بالإيبارشية

تفقد صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران المنيا للكاثوليك، صباح اليوم، معهد التربية الدينية بالايبارشية وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة تشجيع لكل الحاضرين.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص نّيافة الأنبا باسيليوس على متابعة الأحوال الرعوية للمعهد وأهتمام صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لوضع رؤية موحدة على مستوى الإيبارشية لتكوين الخدام على أسس الكنيسة الكاثوليكيّة.

جدير بالذكر أنه ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس، الاجتماع العام أمس الخميس بكاتدرائية يسوع الملك بحضور الأباء الأب كيرلس مكسيموس والأب سعيد لوقا راعيا الكاتدرائية، والأخ صموئيل إسطفانوس، مدير ومؤسس قنوات الكرمة المسيحية القس صفا وليم راعى الكنيسة الرسولية والأب بولس نصيف والشماس الاكليريكي باسم جاد وشعب الاجتماع المبارك.

بدأ الاجتماع بفقرة الترانيم للمرنم أيمن منير وكورال يسوع الملك وأعطى الأنبا باسيليوس العظة عن (لِكُلِّ شَيْءٍ زَمَانٌ، وَلِكُلِّ أَمْرٍ تَحْتَ السَّمَاوَات وَقْت)، واختتم الاجتماع بالبركة الرسولية من صاحب النيافة الأنبا باسيليوس لكل شعب الأجتماع المبارك.

نشأة الكنيسة الكاثوليكية؟

والكنيسة القبطية الكاثوليكية كنيسة كاثوليكية شرقية مستقلة وارتبطت بشركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية في روما بفرعها الشرقي، أي أنه مسموح للأقباط الكاثوليك بالاحتفاظ بعاداتهم وطقوسهم الكنسية القبطية.

وفي القرن السابع عشر وصلت الإرساليات الكاثوليكية الغربية إلى مصر وكان في طليعتها إرسالية الآباء الفرنسيسكان، وتم لاحقا تأسيس إرسالية للآباء الكبوشيين في القاهرة عام 1630 م، ثم في عام 1675 م بدأ الآباء اليسوعيون نشاطهم الإرسالي بين مسيحيي البلاد. استقر بعض من هؤلاء المرسلين في الصعيد المصري ولاقوا هناك قبولا كثيرا بين جماعات من الأقباط هناك للدخول في الكثلكة، فقرر بابا الفاتيكان عام 1687 م تأسيس ولاية رسولية لهؤلاء الكاثوليك الجدد ووضعها تحت إشراف الآباء الفرنسيسكان، ومن ضمن هؤلاء الأقباط أًرسل عدد من الشبان إلى روما للدراسة بغية إعدادهم لاستلام المهام الكهنوتية لجماعتهم الناشئة.

وهكذا كانت أعداد الكاثوليك في مصر في تزايد، وفي عام 1741 م اعتنق الكثلكة أسقف أورشليم القبطي الأرثوذكسي الأنبا أثناسيوس، فكلفه بابا الفاتيكان البابا بندكت الرابع عشر برعاية جماعة الأقباط الكاثوليك برتبة نائب رسولي لم يكن عدد تلك الجماعة يربو على ألفي شخص، لاحقا عاد الأنبا أثناسيوس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولكن هذا لم يوقف من استمرار ونمو الأقباط الكاثوليك، حيث خلفه في إدارة شؤونهم صالح مراغي في الفترة ما بين 1744 م و1748 م، ومن ثم استلم الإدارة ثلاثة رؤساء للإرساليات الفرنسيسكانية، ثم استلمها أيضا أسقف جرجا الأنبا أنطونيوس فليفل الذي كان قبطى أرثوذكسي عام 1758م ومن بعده انتقلت لروكسي قدسي عام 1781 م، وبهذا الشكل توالى على رعاية وإدارة شؤون الأقباط الكاثوليك النواب الرسوليون حتى عام 1824 م عندما تمكن الفاتيكان من الحصول على سماح السلطات العثمانية – التي كانت تحكم مصر حينها – بتنصيب بطريرك للأقباط الكاثوليك، ولكن تلك الموافقة كانت حبر على ورق حتى حين، وفي عام 1829 م سمح الأتراك للأقباط الكاثوليك ببناء كنائسهم الخاصة.