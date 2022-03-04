كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تواجه التلوث البلاستيكي باستراتيجية جديدة

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه يمكن العثور على اللدائن الدقيقة في كل مكان من الممرات المائية إلى الأسماك إلى داخل الأنسجة الرخوة لجسم الإنسان.

وتابعت أن الأمر يزداد سوءًا، حيث يدخل 11 مليون طن متري من البلاستيك إلى محيطات الكوكب كل عام، ومن المتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2040.

وأضافت أن كاليفورنيا تحاول تجاوز المشكلة ، لتصبح أول ولاية أمريكية تضع خطة شاملة لمعالجة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، وتركز الاستراتيجية المؤلفة من 22 إجراءً على منع وصول الجزيئات البلاستيكية إلى البيئة ، واعتراض التلوث البلاستيكي وتثقيف الجمهور حول المشكلة.

وأشارت إلى أنه عند الإعلان عن الاستراتيجية الأسبوع الماضي، شدد وزير الموارد الطبيعية بالولاية ويد كراوفوت ، على الضرورة الملحة لهذه اللحظة، قائلا في بيان: "المواد البلاستيكية الدقيقة تسمم المحيط ، سواء عبر الكوكب أو قبالة ساحل كاليفورنيا، ويجب أن نتخذ إجراء".

وأوضحت أنه مع وجود مشكلة بهذا الحجم، هل سيؤدي التدخل إلى قلب التيار لحل الأزمة؟، وتوصلت الأبحاث إلى أن الممرات المائية في كاليفورنيا مشبعة بالفعل بمواد بلاستيكية دقيقة، بما في ذلك ما يقدر بنحو 7 تريليونات قطعة في خليج سان فرانسيسكو وحده ومعظمها يغسل عبر مصارف مياه الأمطار.

ووفقًا لمجلس حماية المحيط بكاليفورنيا، فإن أهم مصادر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة هي الإطارات والمنسوجات الاصطناعية وفلاتر السجائر والأدوات الغذائية البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

ويقول أندرو جراي، عالم هيدرولوجيا مستجمعات المياه في جامعة كاليفورنيا، ريفرسايد، إنه يعتقد أن الاستراتيجية الجديدة تتماشى جيدًا مع العلم كما نعرفه الآن، حيث أجرى مختبر جراي بعضًا من العلوم التي تكمن وراء الاستراتيجية.

وأكدت الصحيفة أن الاستراتيجية تركز بشكل كبير على منع المواد البلاستيكية من الوصول إلى البيئة في المقام الأول، كما توصي بحظر بعض مواد المنتجات، وإعطاء الأولوية لإعادة الاستخدام ، والحد من البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة، وتشمل الآليات الوقائية الأخرى الشراء على مستوى الولاية للأدوات الغذائية القابلة لإعادة الاستخدام، فضلاً عن حظر بيع وتوزيع المواد الغذائية المصنوعة من البوليسترين الموسع والتعبئة بحلول عام 2023.