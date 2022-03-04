الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مناقشة «الموروث الثقافي وسبل تنميته» بالجلسة البحثية الثالثة للمؤتمر الأدبي في سوهاج

صورة من المؤتمر
صورة من المؤتمر

يواصل المؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، في دورته الحادية والعشرون بمحافظة سوهاج في الفترة من ٢ إلى ٤ مارس ٢٠٢٢ بعنوان «الانفتاح الثقافي وأثره في الهوية» برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب.

وبدأت الجلسة البحثية الثالثة بقصر ثقافة جهينة بالفترة المسائية بعنوان «الموروث الثقافي وسائل وسبل تنميته» محور للمناقشة بالجلسة البحثية الثالثة بقصر ثقافة جهينة، التي أدارها الدكتور محمود فراج وقدم محمد علي رئيس نادي الأدب بكلمة ترحيبية بالحضور، أعقبها كلمة العمدة محمد ابراهيم سالم عن سبب تسمية قرية الطليحات ونسبها وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية الطليحات، كما قدم فراج رؤية جوهرية حول الموروث الشعبي والثقافي وعرف من خلاله التراث الشعبي وأن الدول تهتم بجمع التراث وجمعه وتدوينه، ويشمل التراث أشياء كثيره  مثل اللهجات داخل البلد الواحدة، وتخلف هذه اللهجات بين الدول وبعضها البعض.

IMG-20220304-WA0024
صورة من المؤتمر

تلاها مناقشة الدكتور سعيد أحمد أبو ضيف ورقته البحثية بعنوان «الموروث الثقافي.. الواقع والمأمول» تحدث فيها عن الموروث الثقافي والهوية المصرية وكيفية الحفاظ على التراث والرمز الثقافي لأنه أصبح شأنا قوميا لتثبيت كيان الأمة والاستثمار وخدمة المجتمع والعالم المتحضر، وأن الموروث الثقافي يكون معنويا او تراثا تاريخيا يعبر عن نشاط الإنسان في المجتمع إذا فهو ما خلده الأنسان في الحصيلة الفكرية بذاكرة الأمة كما أوضح ما هي عناصر الموروث الثقافي، وواقع الموروث الثقافي بمصر، بينما ناقش الدكتور رجب أحمد عبد الرحيم ورقته البحثية بعنوان «التراث الشفاهي وطرق حفظه في ضوء متغيرات العصر»، حيث أوضح مكونات التراث الشفاهي وأسباب حفظه والطرق الحديثة لذلك، كما أكد ضرورة الحفاظ عليه من الاندثار لأنه يحفظ تاريخ الشعوب ويرصد مظاهر الحياة القديمة، حتى يتمكن الباحثين من دراسة تاريخهم وعاداتهم وثقافتهم.

وأوصى بالحفاظ على التراث الشفاهي من خلال إنشاء المركز القومي لحفظ التراث شفاهة وأن يكون تابعا لوزارة الثقافة ويكون ذلك في كل مركز وبيت ثقافي، وعلى الجامعات المصرية دراسة وجمع هذا التراث من خلال الطلاب، كما حث الباحثين على دراسة هذا التراث واستخراج مواطن الجمال.

وناقش الباحث عماد القضاوى ورقته البحثية «استلهام الموروثات في أدب الواحات» وقدم الباحث مفهوم الواحة وكيف تكونت وأسرد حديثه عن واحات الوادي الجديد وهى الخارجة، الداخلة، والتاريخ الروماني للواحات، والمسيحية في الداخلة ، وتطرق أيضا إلى الفتح الإسلامي في الواحات، والفرافرة، وما هي علاقة التراث الشعبي بالأدب، والعوامل المؤثرة في الانفتاح الثقافي للواحات، ومدى تأثر أدباء الواحه بالتراث .

وفى الختام عقدت أمسية شعرية أدارها الشاعر خالد أبو النور قطبيي وتبارى فيها كوكبة من الشعراء بالعديد من قصائدهم التي تنوعت بين العامية والفصحى.

وزارة الثقافة إيناس عبدالدايم المخرج هشام عطوة الهوية الفكرية والأدبية المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى ضياء مكاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

عرض الجزء الثاني من حلقة «مو صلاح» على «دي إم سي» والمصرية الليلة

هل غيّرت «التعليم» موعد امتحانات الثانوية العامة؟

إحباط 9 محاولات هجرة غير شرعية و5 عمليات تهريب

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

ينطلق 24 مارس.. تفاصيل معرض «أهلًا رمضان» 2022

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: استقبلنا 1555 أوكرانيًا.. ونستعد لتجنيس أكثر من 100 ألف لاجئ

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية