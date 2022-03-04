تفاصيل قافلتين سكانيتين بمركزي المحمودية والدلنجات في البحيرة

وجه اللواء اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي الإطار، نظمت الوحدات المحلية لمركزى المحمودية والدلنجات بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلتين سكانيتين شاملتين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تحت شعار "الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية"، إحداها بقرية فزارة التابعة للوحدة المحلية لقرية ديروط بالمحمودية، وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية- الكشف على ٢٥٦ حالة ما بين باطنة وجلدية وأطفال وجراحة وتنظيم أسرة بالإضافة إلى كشف تنظيم الأسرة والإعتلال الكلوي ، كما تم تطعيم ٣٥ حالة ضد فيروس كورونا، وتم تجريع ٢٦٦ رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية وتم رش ٢٥٠ رأس (١٠٠ أغنام و٩٠ أبقار و٤٠ جاموس و٢٠ دواب).

وتم تنظيم ندوة إرشادية عن تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدى و جدري الأغنام والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان السل و(البروسيلا)، وتم إلقاء شعر وإلقاء أغانى وطنية و تقديم مسرحية بعنوان "البقاء للأقوى"، وتم توعية أهالى القرية حول تربية الأبناء، وتنظيم ندوة بعنوان "الإسراء والمعراج"، وتم رفع ٢٥ طن مخلفات وقمامة وصيانة كشافات الإنارة بالقرية والطريق العام.

من ناحية أخرى، تم تنظيم قافلة مماثلة بقرية كفر الشيخ بالدلنجات تم خلالها تقديم الخدمات التالية:- الكشف عدد "١٠٠ باطنة - ١٧٠ أطفال - ٤٧ تنظيم أسرة"، إجراء ٦٠ تحليلا، كما تم تحليل اعتلال كلوي لـ١٠٠ مواطن، وعلاج جماعي لـ٨٠٠ رأس أغنام وماعز و رش ضد الطفيليات الخارجية.

كما شملت القافلة تنظيم لقاءات توعية وتثقيف في العديد من المجالات وكذلك التوعية بخطورة الزيادة السكانية وبعض القضايا المرتبطة بها، كالزواج المبكر وخطورته.