الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مفاجئة لوحدة الإزالة الفورية لإيقاف البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

وحدة الازالة الفورية
وحدة الازالة الفورية تتصدي للبناء المخالف بالإسكندرية

شنت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد عبد الله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، حملة مكبرة بحي العامرية أول لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة المجزر الآلي، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة وتوقيع غرامة فورية نحو 150 ألف جنيه.
 

IMG-20220304-WA0027


كما قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتنسيق مع حى شرق برئاسة محارب هيلع، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لشبكة محمول أعلى أحد العقارات بشارع الفردوس بمنطقة سموحة، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

IMG-20220304-WA0026

وفي السياق ذاته، أزال حي وسط برئاسة عزة سعد، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالإزالة الفورية لسور مخالف وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء، بإحدى الفيلات طريق كارفور، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي المنتزة أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، بحملة تم خلالها التوجه إلى شارع 14 الاصلاح مع 1 بمنطقة الفلكي، وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص والتحفظ علي مواد البناء المستخدمة، كما تم إزالة بلكونة بالدور الأول علوي 46 شارع فاروق عبد الوهاب بمنطقة  ميامي ٱيله للسقوط وتشكل خطر داهم على المارة وتم تأمين العقار.

IMG-20220304-WA0024

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، بإيقاف أعمال بناء  مخالفة، بالعقار 6 شارع الطيبي وناصية شارع النوري بالورديان، واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات.
 

IMG-20220304-WA0025


فيما شن حي الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، حملة مكبرة لإيقاف أعمال ترميم مخالفة بشقة بالدور العاشر من العقار الكائن بـ 7 حمام العباني، والتحفظ المواد المستخدمة.
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.

الإسكندرية وحدة الإزالة الفورية حملات البناء المخالف محافظ الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

أمطار خفيفة وحرارة منخفضة.. حالة الطقس خلال 72 ساعة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 4-3-2022

بروتوكول تعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووكالة الفضاء المصرية

هل يجوز صيام أول شعبان؟ والفرق بين صوم الفرض والتطوع

إصابة 7 فى تصادم 3 سيارات بمنطقة دلة فى الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران