حملات مفاجئة لوحدة الإزالة الفورية لإيقاف البناء المخالف بأحياء الإسكندرية

شنت وحدة الإزالة الفورية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد عبد الله مستشار المحافظ، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، حملة مكبرة بحي العامرية أول لإيقاف أعمال البناء المخالف بمنطقة المجزر الآلي، وتم التحفظ على المعدات المستخدمة وتوقيع غرامة فورية نحو 150 ألف جنيه.





كما قامت وحدة الإزالة الفورية بالمحافظة بالتنسيق مع حى شرق برئاسة محارب هيلع، بتنفيذ قرار الإزالة الصادر لشبكة محمول أعلى أحد العقارات بشارع الفردوس بمنطقة سموحة، وتم إيقاف أعمال بناء مخالف بعقارين بمنطقة رابعة الناصرية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي السياق ذاته، أزال حي وسط برئاسة عزة سعد، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالإزالة الفورية لسور مخالف وفك شدة خشبية والتحفظ على مواد البناء، بإحدى الفيلات طريق كارفور، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقام حي المنتزة أول تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، بحملة تم خلالها التوجه إلى شارع 14 الاصلاح مع 1 بمنطقة الفلكي، وإيقاف أعمال تشطيبات بدون ترخيص والتحفظ علي مواد البناء المستخدمة، كما تم إزالة بلكونة بالدور الأول علوي 46 شارع فاروق عبد الوهاب بمنطقة ميامي ٱيله للسقوط وتشكل خطر داهم على المارة وتم تأمين العقار.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، بإيقاف أعمال بناء مخالفة، بالعقار 6 شارع الطيبي وناصية شارع النوري بالورديان، واتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفات.





فيما شن حي الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدني رئيس الحي، حملة مكبرة لإيقاف أعمال ترميم مخالفة بشقة بالدور العاشر من العقار الكائن بـ 7 حمام العباني، والتحفظ المواد المستخدمة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات التصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة.