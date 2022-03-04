رئيس البرلمان العربى يشيد بدور المغرب فى الدفاع عن القضايا العربية

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بجهود محمد السادس ملك المملكة المغربية في تعزيز الأمن والاستقرار والدفع قدما بكل ما يعزز من العمل العربي المشترك، كما أشاد بما حققته المملكة المغربية من طفرة على المستويات التنموية والاقتصادية والعمرانية مما جعلها رائدة في مجال التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية لرئيس البرلمان العربي بمقر المجلس على هامش انعقاد المؤتمر الـ ١١ لرؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، والذي يقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.

وأكد رئيس البرلمان العربي، بأن ما تشهده المملكة المغربية من تطوير مشهود على كافة المستويات يعزز من موقعها كرائد عربي وإقليمي وإفريقي ودولي يمثل دورا مهما في تعزيز الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة، مشيدا بما تتميز به الدبلوماسية المغربية ومشاركتها الفاعلة على مختلف المستويات والمنظمات الإقليمية والدولية وحرصها على إيصال الصوت العربي والإفريقي والدفاع عن القضايا المصيرية التي تربط العالم العربي وإفريقيا.

من جانبه أشاد رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية بجهود البرلمان العربي ومبادراته الخلاقة التي حققت قفزة نوعية في عمله؛ مما يعزز دور المنظمة على المستوى الإقليمي والدولي ويوحد الصوت العربي على هذه المشاركات مشيدا بمواقف البرلمان العربي الداعمة للعمل العربي المشترك بما يعزز من الدبلوماسية البرلمانية، وهو ما أكد عليه البرلمان من خلال مبادراته التي لاقت صدى كبيرا في الوطن العربي، مما يؤسس لبرلمان عربي قادر على تحمل مسؤولياته في أداء مهامه في الدفاع عن قضايا الأمة العربية.