الجمعة 04 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إجلاء أسود ونمور من أوكرانيا إلى بولندا بعد تعرضها للإيذاء

أسد
أسد

قالت متحدثة باسم حديقة حيوان "بوزنان" البولندية مالجورزاتا شوديلا "إن 6 أسود و6 نمور تم إجلاؤها من مأوى للحيوانات التي تعرضت للإيذاء بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، ووصلت إلى بولندا".

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن المتحدثة باسم بوزنان، التي نظمت عملية الإجلاء، قولها "إن الشاحنة الأوكرانية، التي قطعت ما يقرب من ألف كيلومتر من كييف لتجاوز منطقة جيتومير بوسط البلاد التي قصفتها القوات الروسية، كانت تحمل أيضًا حيوانين من الوشق وكلبًا بريًا أفريقيًا".

وأضافت أن الشاحنة التي غادرت منذ الثلاثاء الماضي اضطرت للتوقف والبقاء متوقفة طوال الليل عندما واجهت الدبابات الروسية وجها لوجه على الحدود، ثم تم نقل الحيوانات إلى شاحنة بولندية.

وأوضحت أن الحيوانات "غير الموثقة" تم إحضارها عبر الحدود بشكل قانوني بفضل التغيير الأخير في اتفاقية التجارة الدولية حول الأنواع المهددة بالإنقراض من الحيوانات والنباتات البرية، وبمساعدة كبيرة المسئولين البيطريين في بولندا مديرة حديقة حيوان بوزنان إيوا زجرابزينسكا، التي سهلت عملية الإجلاء، وأجرت اتصالات بالعديد من المنظمات الغربية التي تحرص على استقبال الحيوانات.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها دمرت حوالي 20 مركبة عسكرية تابعة للجيش الروسي بالقرب من قاعدة "هوستوميل" الجوية.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم إن مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت جنوداً أوكرانيين يسيرون بجوار مركبات مدمرة ومحترقة تحمل علامة "V" التي تشير إلى أنهم كانوا من بين القوات الروسية التي جاءت من بيلاروسيا.

وحسب "سي إن إن"، فإن الآليات هذه كانت ضمن قافلة يزيد طولها على 40 ميلاً وتم تحديدها عن طريق الأقمار الصناعية شمال قاعدة هوستوميل الجوية.

وقالت القناة الأمريكية إنها حددت الموقع الجغرافي وتحققت من صحة مقاطع الفيديو.

أوكرانيا روسي روسية الحيوانات القوات الروسية البيطريين

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وائل لطفي

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