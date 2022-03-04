دراسات جديدة تربط بين مقدار خطوات المشى وتحسن صحة البالغين

قدم تحليل لـ15 دراسة شملت ما يقرب من 50 ألف شخص من أربع قارات، رؤىً جديدة لتحديد مقدار خطوات المشي اليومية التي من شأنها تحسين صحة البالغين، وما إذا كان عدد الخطوات مختلفًا للأشخاص من مختلف الأعمار.



وحسبما أفادت صحيفة “ ديلي ميل ” في هذا الصدد، توصلت دراسة دولية - أجراها نخبة من العلماء بقيادة أخصائية الأمراض الوبائية والنشاط البدني فى جامعة "ماساتشوستس" بالولايات المتحدة مارلين بالوتش - إلى أن اتخاذ المزيد من خطوات المشي يوميًا يساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة، وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة للبالغين الذين تناهز أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.



و علي صعيد آخر ، يعاني الكثيرون من الآلام كثيرة في العظام، بسبب ما يعرف طبيًا بـ “هشاشة العظام” الذي ينتج عن عن تلف المفاصل، ويزداد هذا الألم مع التقدم فى العمر، حيث أن العمر أحد الأسباب الرئيسية لتلف المفاصل الذي يؤدي إلى هشاشة العظام، كما يؤثر بشكل أكبر على الأشخاص الذين يعانون من تمزق فى الغضروف، والمفاصل المخلوعة، وإصابات الأربطة وغيرها.



كما تنتج عوامل الخطر، للأشخاص الذين لهم تاريخ عائلي طبي وجنس، اذا يمكن أن يزيد هذا من خطر الإصابة بمضاعفات هشاشة العظام.