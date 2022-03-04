توصيات طبية بضرورة متابعة مستويات الكوليسترول فى الدم خلال مرحلة الطفولة

أوصت دراسة طبية حديثة بضرورة الانتباه إلى مستويات الكوليسترول في الدم خلال مرحلة الطفولة المبكرة.



وقال البروفيسور كيرستن هولفينات الأستاذ فى كلية الطب جامعة "أوسلو" بالنرويج "إن اتباع إجراءات الوقاية في مرحلة الشباب قد تكون متأخرة للغاية، إذ يجب مراقبة مستويات الكوليسترول بدءا من مرحلة الطفولة"، مشددا على أنه يجب على الآباء معرفة مستوى الكوليسترول لدى أطفالهم.



وفي السنوات الأخيرة، أظهر المزيد والمزيد من الأبحاث أن عبء الكوليسترول مدى الحياة هو الذي يؤثر على تطور تصلب الشرايين، حيث تتراكم كمية كبيرة من الكوليسترول في الدم أثناء الطفولة والمراهقة.. لذلك، يمكن أن يكون لما تأكله في طفولتك تأثير كبير على ما إذا كنت ستحتاج إلى تناول الدواء في الخمسينيات من العمر من أجل مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



ويعاني بعض الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول الوراثي، وهو ما يُسمى بـ"فرط كوليسترول الدم"، والذي يبدأ بتصلب الشرايين خلال سنوات الطفولة ويستمر طوال الحياة.



وأظهرت الدراسات أن الأمهات اللاتي لديهن مستويات عالية من الكوليسترول أثناء الحمل لديهن أطفال تظهر عليهم علامات تصلب الشرايين أكثر من الأطفال المولودين لأمهات بمستوى طبيعي من الكوليسترول.

تعمل الألياف القابلة للذوبان مثل الإسفنج حيث تمتص الماء وتتحول إلى مادة هلامية أثناء الهضم، كما أنه مفيد أيضًا في الارتباط بالكوليسترول وإزالته من الجسم، مما يخفض مستويات الكوليسترول بشكل عام ويؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

توجد الألياف القابلة للذوبان في عدد من الأطعمة المختلفة مثل:

تفاح

افوكادو

شعير

الفول والبازلاء

بروكلي

براعم بروكسل

جزر

الحمضيات

تين

بذور الكتان

جوافة

الشوفان

إجاص

البطاطا والبطاطا الحلوة

في يونيو 2018 تم حظر الدهون المتحولة من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA كعنصر في أي منتج جديد أو معبأ أو طازج في مطعم، في سعي منظمة الصحة العالمية للقضاء على الدهون الاصطناعية المتحولة عالمياً بحلول عام 2023.

وتعد الدهون المتحولة شديدة السوء لأنه يتم تصنيع الدهون المتحولة عن طريق إضافة الهيدروجين إلى الزيت النباتي، وعادة ما يتم إدراجها كزيوت مهدرجة جزئيًا في قوائم المكونات مما يزيد من العمر الافتراضي للأطعمة المعبأة.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا وجبات غنية بالدهون المتحولة كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، أو يعانون من نوبة قلبية أو سكتة دماغية. بالإضافة إلى ذلك ، كانت مستويات الكوليسترول الضار لديهم أعلى.