يوسف حسنى يُشعل مسرح الدوم بأغنية «خلص تارك»

قدم المتسابق يوسف حسني أغنية "خلص تارك" للمطرب صابر الرباعي ضمن مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم المعروض حاليا على قناة أون وسط تفاعل كبير من الجمهور ولجنة التحكيم بالأداء المميز له على مسرح الدوم والأداء المتمكن له.

وعقب انتهاء الأغنية علقت لجنة التحكيم على المتسابق فقال المايسترو نادر عباسي، إنه بالرغم من أن صوته كان مميز إلا أنه يحتاج للمزيد من التعليمات الخاصة بحركة اليدين وأن لا يخاف وأن الجمهور يحتاج مزيد من الجرأة والتفاعل معه، بينما قالت النجمة ليلى علوي، "أحسنت يايوسف بالرغم من إنك كنت مشدود في البداية وقال المخرج تامر محسن إن صوته مميز لكنه يحتاج للمزيد من الثقة.

شهدت الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ضمن حلقات برنامج الدوم المعروض على قناة On، بداية غنائية من خلال مشاركة 5 من المتسابقين في تقديم أغنية “قالي وقولت له” وسط استعراض مميز من عدد من العارضين على مسرح الدوم.

وكانت لجنة تحكيم "الدوم"، أعلنت خلال الحلقة الأولى من مرحلة المفتاح الذهبي عن اختيار يارا مجدي في فئة التقديم التليفزيوني، لتتأهل للتصفيات النهائية من المسابقة، وفي فئة الغناء، اختارت اللجنة، كلا من أميرة الشاذلي وأسماء الجمل، أما فئة التمثل، فتأهل المتسابق عبدالرحمن عيسى، وهند حسام ويشهد البرنامج اهتمام كبير من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا بشكل مميز.