الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ندى ويوسف يقدمان مشهدًا تمثيليًا من مسرحية «أفراح القبة» في الدوم

الدوم
الدوم

قدم الثنائي ندى النحاس ويوسف الجبروني، مشهدا تمثيليا من مسرحية أفراح القبة ضمن الحلقة الثانية من مرحلة المفتاح الذهبي ببرنامج الدوم الذي يعرض حاليا على قناة أون.

وعلقت النجمة ليلى علوي على المشهد التمثيلي معبرة عن الأداء المميز للممثلين الشباب، بينما قال المخرج تامر محسن إن مستواهم ليس هواة ولكن أعلى من ذلك بل هو مستوى محترفين، بينما علق المايسترو نادر عباسي على المشهد وقال إنه انفصل في إحدى اللحظات وأن الريتم سقط قليلا.

 

بدأت قبل قليل، الحلقة الثانية من مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب عبر قناة ON في مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني ويقف كلا من الفنان الشاب يوسف عثمان والإعلامية نهى درويش على تقديم البرنامج الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومن تنفيذ شركة ميديا هب “سعدي _ جوهر” وبدعم من وزارتي الثقافة والشباب والرياضة.

وكانت منافسات مرحلة «المفتاح الذهبى» فى برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، بدأت مساء الجمعة الماضية، على قناة «أون»، وقدم المتسابقون فى فئات البرنامج الثلاث: التمثيل والتقديم التليفزيونى والغناء، عروضًا مبهرة أمام لجنة التحكيم الجديدة.

وضمت لجنة التحكيم الجديدة كلًا من النجمة ليلى علوى، والمخرج الكبير تامر محسن، والمايسترو العالمى نادر عباسى، مع استمرار يوسف عثمان ونهى درويش فى تقديم البرنامج، وسط حضور جماهيرى كبير.

وخلال الحلقة السابقة أعلنت لجنة تحكيم "الدوم"، عن اختيار يارا مجدي في فئة التقديم التليفزيوني، لتتأهل للتصفيات النهائية من المسابقة.

وفي فئة الغناء، اختارت اللجنة، كلا من أميرة الشاذلي وأسماء الجمل، أما فئة التمثل، فتأهل المتسابق عبدالرحمن عيسى، وهند حسام ومن المقرر أن تستمر حلقات المفتاح الذهبي حتى 11 من الشهر الجاري.

ندى النحاس يوسف الجبروني أفراح القبة مرحلة المفتاح الذهبي برنامج الدوم قناة اون برنامج الدوم في حلقة جديدة

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