«جمارك طرود البريد» تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس مفككة

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك طرود البريد برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء طائرات التنصت والتجسس المفككة بالمخالفة لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 117 لسنة 2022.

تعود تفاصيل الواقعة خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك بريد إيجيبت إكسبريس "فيديكس"، برئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه محمد علي مأمور الحركة في مشمول بوليصة واردة من الصين وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد “load speaker” سماعة محجوز برقم 5007.

وبالعرض على جون جميل فوزي مدير جمرك، قرر تشكيل لجنة من ياسر شاهين رئيس الورديه ومحمد عبد العزيز و محمد فتحي مديري الإدارة لمعاينة وفتح الطرد فتبين ان داخل السماعة فوم أبيض مخبأ أسفله 46 قطعة لأجزاء طائرات تجسس مفككة بمشتملات التركيب الخاصه بها .

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة برقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه واحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.