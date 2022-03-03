الجمعة 04 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«جمارك طرود البريد» تحبط محاولة تهريب طائرة تجسس مفككة

الضبطية
الضبطية

نجح رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك طرود البريد برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بقرية البضائع من ضبط محاولة تهريب كمية من أجزاء طائرات التنصت والتجسس المفككة بالمخالفة لقرار الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 117 لسنة 2022.

تعود تفاصيل الواقعة خلال إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الواردة بجمرك بريد إيجيبت إكسبريس "فيديكس"، برئاسة جون جميل فوزي مدير الجمرك اشتبه محمد علي مأمور الحركة في مشمول  بوليصة واردة من الصين وهو طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن طرد “load speaker” سماعة محجوز برقم 5007.

وبالعرض على جون جميل فوزي مدير جمرك، قرر تشكيل لجنة من ياسر شاهين رئيس الورديه ومحمد عبد العزيز و محمد فتحي مديري الإدارة لمعاينة وفتح الطرد فتبين ان داخل السماعة فوم أبيض مخبأ أسفله 46 قطعة لأجزاء طائرات تجسس مفككة بمشتملات التركيب الخاصه بها .

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك طرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة برقم ٢ لسنه ٢٠٢٢ .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه واحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.

اجراءات عرض لجنة شاهين مدير ضبط تهريب الجمارك طائرات القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

موعد حلقة محمد صلاح مع إسعاد يونس على قناة DMC والتليفزيون المصري

الإعلاميين تعلن تقديم بلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

بالأسماء.. حركة تغييرات وكلاء وزارة الصحة فى المحافظات كاملة

سر استبعاد مدير الإعلام باتحاد الكرة من منصبه

«الصحة»: تسجيل 1261 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع فيتوريا لخلافة كارتيرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

افلام ذات أثر في اسوان

مؤمن المحمدي

الغطا وقع واللي في الحلة بان

د. محمد عفيفي

جمال عبدالناصر: فلسفة الثورة «2-2»

علاء خالد

صلاح عيسى.. المؤرخ روائيًا

د. بهي الدين مرسي

شرطة المسطحات الفكرية

ماجد حبته

عهد صحى دولى جديد

حسين دعسة

الرماد النووي.. ماذا تخفي الولايات المتحدة؟

محمد عبدالعزيز

صانع السعادة.. الفنان والإعلامى الذي أحبه الجميع

صور

جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي في تدريب اليوم

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس أوكرانيا ينتقد إسرائيل: لم يدعمونا كما توقعنا

غير قانونى.. إسرائيل ترفض طلب أوكرانيا بشأن القنوات الروسية

بينيت يجرى اتصالًا هاتفيًا مع مدير وكالة الطاقة الذرية قبل سفره إلى إيران