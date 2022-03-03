فصل الكهرباء 6 ساعات عن حى غرب المنصورة.. السبت

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فإنه سيتم فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3عصرًا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 5 مارس وحتى الخميس، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة، فيوم السبت الموافق ٥-٣ -٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار لاجراء اعمال الصيانة منطقة شارع محمود سامى من جيهان، شارع المستشفى العام، شارع مستشفى الصدر، شارع النخلة، شارع محمد فتحى ويوم الاحد الموافق ٦-٣-٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع بورسعيد، سوق التجار، سوق الخوجات، المجزر ، شارع النخلة، الجلاء وبيوم الاثنين الموافق ٧-٣-٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع محمد فتحى ،السيد سليم ، المدير، النخلة، المجزر، الجلاء.

وبيوم الثلاثاء ٨-٣-٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع الأديب، تقسيم العاملين، أحمد ماهر ،النخلة ، محمد فتحى، الثانوية، المجزر، وبيوم الأربعاء الموافق ٩-٣-٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة سكة سندوب، شارع بورسعيد، البوتكات، الجمعية الشرعية، سيدى عبدالقادر، المجزر، سوق ستوتة.

ويوم الخميس الموافق ١٠-٣-٢٠٢٢ المناطق المتأثرة بانقطاع التيار منطقة شارع عبدالسلام عارف، سكة سندوب ، مستشفى الصدر ، المجزر، الجلاء.

هذا وتهيب رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.