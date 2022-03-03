الممثل الأمريكى «شون بن» يهرب من أوكرانيا إلى بولندا سيرًا على الأقدام

قرر المخرج والممثل الأمريكي شون بن، أن يخوض رحلة سيراً على أقدام من أوكرانيا إلى الحدود البولندية، بعدما فشل في الوصول إلى الحدود عبر سيارته نتيجة الزحام والتكدس بين الفارين من الصراع الروسي – الأوكراني.

قال شون بن إنه وزملاءه قرروا التخلي عن سيارتهم وهم في طريقهم للخروج من أوكرانيا، حيث كان يعمل المخرج الأمريكي على فيلم وثائقي في كييف بينما تصاعدت الأحداث السياسية.

ونشر بن صورة له على موقع التغريدات القصيرة تويترة، وهو يجر حقائبه في رحلته إلى بولندا، استعدادا للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال شون بن في التغريدة المنشورة على حسابه: "مشيت أنا واثنان من زملائي لأميال إلى الحدود البولندية بعد أن تركنا سيارتنا على جانب الطريق" .

أضاف: "تقريبًا جميع السيارات الموجودة في الطريق المتجه إلى بولندا تحمل نساء وأطفال فقط، ومعظمها لا يحمل أي أثر للأمتعة، وكل ما يملكونه سيارتهم فقط".

شون جاستن بن هو ممثل، وممثل صوتي، ومخرج ومنتج أفلام، وكاتب سيناريو، وناشط سياسي أمريكي من مواليد 17 أغسطس 1960.

حاز بجائزة الأوسكار لإفضل ممثل 2004 عن فيلم نهر غامض، كما حصل علي نفس الدور على جائزة الغولدن غلوب 2004 كأفضل ممثل في فيلم درامي.

شون بن معروف بأنه صاحب موقف وهاجم الحكومة الأمريكية عدة مرات.

وولد شون بن لأب روسي يهودي مخرج يُدعي ليو بن، وأمه كاثوليكية من أصل إيطالي وأيرلندي ممثلة تُدعي ايلين ريان، وكان من الطبيعي له أن يتصور حياته كممثل مستقبلي.

بدأ مسيرته الفنية في لوس أنجلوس، وكان ذلك في (بالإنجليزية: Group Repertory Theatre)‏، وكانت مسيرته حينها ستقتصر على المسرح والتلفزيون، حيث ظهر في عدة أعمال تلفزيونية.

في سنة 1981، حصل على أول دور سينمائي له، وكان ذلك في فيلم تابس الذي كان أول فرصة لظهور الممثل توم كروز أيضاً، دون أن يتخلى عن المسرح. بعد هذا الفيلم، ظهر في عدة أفلام مثل الصقر ورجل الثلج للمخرج جون شليسنجر.

في سنة 1986، تزوج من المطربة مادونا، والتي شاركته بطولة الفيلم الكوميدي البوليسي مفاجأة شنغاهاي في نفس السنة، إلا أن الفيلم فشل وتعرض لانتقادات كثيرة، هذا الأمر لم يمنع اسمه من الظهور على ساحة هوليوود، إذ ظهر في فيلم من مسافة قريبة بعد ذلك، ثم ظهر في فيلم ألوان للمخرج دينيس هوبر.