استطاع مسلسل تحقيق المعروض أن يحقق نجاحا كبيرا فور انطلاق أولى حلقاته أمس على منصة watch it الإلكترونية بشكل حصري، حيث أشاد به كل ما شاهدها، ما جعل أخرون يتحمسون لمشاهدته أو يبحثون عن تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق المعروض على منصة watch it، وأدى ذلك لتصدره تريند محرك البحث العالمي جوجل.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق المعروض على منصة watch it

وحصدت الحلقة الأولى من مسلسل تحقيق المعروض على منصة watch it نسب مشاهدات عالية، ونجاح كبير، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آراءهم التي أجمعت على أن المسلسل مشوق ومليء بالاثارة والغموض، كما أكدوا أن اللافت في الحلقة الأولى هو ظهور الفنان كريم فهمي ضمن أحداث المسلسل.

أحداث مسلسل تحقيق المعروض على منصة watch it

وتدور أحداث مسلسل تحقيق المعروض حول رواية تحقيق، حيث تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، وعلى القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس. ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.

أبطال مسلسل تحقيق المعروض على منصة watch it

مسلسل "تحقيق" يعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس التى لا تخلو من الأكشن، ويشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى "شانك" فى أولى تجاربه بالإخراج الدرامى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، تدور أحداث المسلسل حول رواية تحقيق، تستفز الرواية خمسة أشخاص مختلفين لارتكاب جرائم من أجل تحقيق توازن عادل في حياتهم، على القارئ أن يبدأ التحقيق في الرواية لمنع وقوع هذه الجرائم الخمس.

ويبدأ بطلنا الرئيسي "هشام خيري" في قراءة الرواية ومحاولة فك رموزها وأسرارها، في رحلة مليئة بالمغامرات والمفاجآت. يبدأ هشام تحقيقه ويزور الأماكن والشخصيات لحل اللغز حتى يصل إلى مرحلة متقدمة من التحقيق تضعه في تحدي مع كاتب الرواية.