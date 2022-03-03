اليوم.. انطلاق أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بمشاركة مجلس كنائس الشرق الأوسط

تستضيف كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية اليوم الخميس، افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ينظمه مجلس كنائس مصر بالاشتراك مع مجلس كنائس الشرق الأوسط تحت شعار "أنا هو نور العالم" وذلك في تمام السادسة والنصف مساءا حيث يستقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية ممثلي الطوائف المشاركة.

يشارك فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة ممثلين عن الطوائف الخمس أعضاء مجلس كنائس مصر وهي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية و الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس.

يهدف أسبوع الصلاة والذى يعقد مرة سنويًا إلى توحيد القلوب فى الصلاة معًا لأجل وحدة الكنيسة ولأجل بلدنا الحبيب مصر، إذ يوزع المجلس الصلوات خلال الأسبوع على الخمس طوائف.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عضو فعال بمجلس كنائس مصر منذ تأسيسه عام ٢٠١٣.

وكان قد واصل مشروع معا نزرع شجرة أمل الذي ترعاه الكنيسة الأسقفية نشاطه بيوم رياضي لطلاب وطالبات المدرسة الأسقفية والمعاهد الدينية الأزهرية بمنوف، حيث اشترك في اليوم 65 طالبًا وطالبة .

ذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها: أن اليوم الرياضي تضمن أنشطة تفاعلية ومسابقات بين المشاركين من الجانبين بالشكل الذي يحقق هدف المشروع من خلق روح محبة وتعاون وتسامح بين المسلمين والمسيحيين.

يقام مشروع معا نزرع شجرة أمل تحت رعاية الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وبيت العائلة المصرية. وذلك تحت إشراف الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

جدير بالذكر أن مشروع معا نزرع شجرة أمل يهدف إلى تطوير ثقافة الحوار بين أطفال المدارس المصرية الذى بدوره سيؤدى إلى فهم الآخر ومعتقداته وقيمه، وأيضا نشر ثقافة قبول الآخر، إذ يعتمد المشروع على اتباع أساليب مختلفة لتجسيد ثقافة الحوار فى الأنشطة المدرسية حتى تصبح مصدرًا للاستمتاع بالإضافة لإتاحة الحرية والمسئولية للأطفال ليتمكنوا من إدارة المشروع بأنفسهم تحت رعاية وإرشاد المعلمين فى جو يسوده الانفتاح والقبول.