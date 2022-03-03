الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استبعاد مدير مدرسة ثانوى ببنى سويف لتحصيل مبالغ مالية من الطلاب

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، باستبعاد مدير إحدى المدارس الثانوية التابعة لإدارة تعليم الواسطى، وذلك على خلفية قيام إدارة المدرسة بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب"دون سند قانوني" ، وإحالة الواقعة إلى النياية الإدارية للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء ما تسفر عنه تحقيقات النيابة

يأتي هذا الإجراء بناء على مذكرة  الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، والتي تم إعدادها في ضوء الشكوى التي كلف المحافظ"د.محمد هاني غنيم"الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة بفحصها للوقوف على حقيقة الشكوى وملابساتها وإعداد تقرير واف عن الموضوع.

وأوضح أحمد دسوقى، مدير التفتيش المالي والإداري، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم بحث الشكوى، وقد تبين بالفعل قيام إدارة المدرسة"مسئولى استلام الملفات بتحصيل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 100 جنيه، تحت مسمى  توصيل استمارات الثانوية العامة إلى الوزارة، وإلزام الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية بدفع مبالغ مالية نظير تقديم ملف لعمل استمارة  دون سند قانوني.

وعليه تم إعداد مذكرة وعرضها على المحافظ، والذي وجه الإدارة العامة للشئون القانونية بإعداد مذكرة تضمنت إحالة الواقعة للنيابة الإدارية  للتحقيق، مع  تكليف وكيل وزارة التربية والتعليم  بإبعاد مدير المدرسة محل الواقعة لحين انتهاء التحقيقات التي ستجريها النيابة الإدارية والوقوف على نتيجتها.

بني سويف محافظة الدكتور محمد هاني غنيم مدارس الثانوية استلام الملفات مدير إحدى المدارس

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وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

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