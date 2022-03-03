بطريرك الإسكندرية يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة

استقبل بطريرك الإسكندرية صاحب الغبطة ثيودورس الثاني، اليوم الخميس، نائبة السفير الأمريكي بالقاهرة نيكول شامبين، وكذلك وزير العلاقات العامة بالسفارة لورين لوفليس، بحضور الوكيل البطريركي في الإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والأسقف نيقوديموس أسقف نيلوبوليس.

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،إن الاجتماع تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان الموضوع الرئيسي للمحادثة هو حالة الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، حيث أدان بطريرك الإسكندرية أفعال روسيا وأعرب عن ألمه لضحايا الحرب والغزو غير القانوني السابق للكنيسة الروسية في إفريقيا، ولم ينس عبطته الإشارة إلى تجربة عشر سنوات من إقامته في أوديسا.

وأخيراً قامت السفيرة والوفد المرافق بجولة في المقر البطريركي والمتحف الأثري فيها.

من جهة اخرى استقبل قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني سعادة سفير رومانيا في سورية السيد دانيال ساندوفيتشي، وذلك في دار البطريركية في باب توما بدمشق.

‎حضر اللقاء صاحبا النيافة المطرانان: مار بطرس قسيس، المعاون البطريركي والمعتمد البطريركي في أبرشية حلب وتوابعها، ومار يوسف بالي، السكرتير البطريركي ومدير دائرة الإعلام.

‎خلال اللقاء، بحث قداسته وسعادته الوضع الراهن في سورية ونتائج الأزمة الاقتصادية على حياة المواطنين.