الخميس 03 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«لمس مناطق حساسة».. التحقيق مع طبيب اعتدى على موظفة داخل عيادته

تحرش
تحرش

باشرت جهات التحقيق بالجيزة، صباح اليوم الخميس، تحقيقاتها مع طبيب متخصص بالجراحة العامة، يبلغ من العمر 50 عاما، وصاحب عيادة، اتهمته فتاة بالاعتداء عليها بملامسة مناطق حساسة من جسدها.

وحسب التحقيقات الأولية، فإن المجني عليها، اتهمت الطبيب، بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بالعيادة، وهو ما أنكره المتهم أمام جهات التحقيق.

بداية الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة العجوزة، بلاغا من موظفة  22 عاما، تدعي التحرش بها، والاعتداء عليها من قبل طبيب تخصص جراحة عامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإلقاء القبض على المتهم.

الجيزة طبيب صاحب عيادة التحرش بفتاة موظفة البنوك

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وائل لطفي

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