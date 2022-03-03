رياح شديدة محملة بالأتربة.. رئيس مركز التنبؤات يوضح تطورات حالة الطقس

تصدر وسم “التقلبات الجوية” ووسم “درجات الحرارة” تريند محرك البحث العالمي جوجل بعد التقلبات الجوية التي تشهدها مصر منذ مساء أمس والانخفاض المفاجئ صباح اليوم في درجات الحرارة.

تحدثت «الدستور» للدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن اخر تطورات التقلبات الجوية التي تشهدها مصر.

وقال الدكتور محمود، بالمتابعة الحية رقم ١ لحركة الرياح تبين أنه ما زالت التيارات الصحراوية تسيطر بالفعل على مناطق القاهرة والصعيد والوادي الجديد وجعلت من أجواء النهار حارة إلى حارة خفيفة، بينما تؤثر على باقي المناطق الداخلية بشكل أقل حدة في طقس دافئ مع ذروة النهار.

بدأت الرادارات ترصد بالفعل دخول التيارات الباردة على السواحل الشمالية الغربية وبشكل أخص عند مطروح مصحوبة بالكتل الهوائية الباردة معلنة محافظة مطروح أول منطقة يصلها الانخفاض في الحرارة. لذلك تنشط الرياح حاليًا هناك من حين لآخر بشكل قوي مثيرة للرمال والأتربة وتشتد خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم امتدادًا على خط السواحل الشمالية الغربية.

وسوف يصل الانخفاض بالتدريج على الوجه البحري والقاهرة الكبرى والوادي الجديد خلال الساعات المقبلة من ليلة اليوم، وستصل على محافظات القاهرة الكبرى بشكل أخص في رينج قرب أوقات منتصف الليل لتتبدد الأجواء وتنشط الرياح بشكل مفاجئ في هذه التوقيتات ويبدأ الطقس في البرودة.

وتشعر بعض مناطق القاهرة الكبرى أو الصعيد والوادي الجديد بدخول الرياح النشطة محملة بكمية خفيفة أو متوسطة من الرمال والأتربة المثارة في طبقات الجو خصوصًا مع أوقات منتصف الليلة أو الصباح الباكر ليوم الجمعة غدًا.

وبعد مرور ساعات تبدأ التيارات الصحراوية الحارة في العبور تدريجيًا على أغلب مناطق الجمهورية بداية من قرب ساعات الظهر على مناطق محافظات القاهرة الكبرى والصعيد وصحراء سيناء والوادي الجديد وبعص مناطق البحر الأحمر وخليج السويس والدلتا.

وتعبر على سماء الجمهورية السحب المرتفعة والمتوسطة على مناطق عديدة من الجمهورية لتشعر بعض المناطق بظهور الشمس كقرص باهت وضوء مكسور خفيف، وبعض المناطق قد تغيب عنها لبضع ساعات أو تكون ظاهرة بدون القدرة على وضوح الظل أي مجرد إضاءة لنهار السماء فقط.

ويمكن للمواطنين ارتداء الملابس الصيفية نهارًا على القاهرة الكبرى والصعيد وخليج السويس والإسماعيلية في التوقيت ما بين 11 ص وحتى 4 م، أو بحد أقصى 5 م، بينما تسمح الأجواء على محافظات الدلتا بارتداء الملابس الربيعية الخفيفة أو الصيفية الثقيلة حسب طبيعة كل جسم في نفس التوقيتات المحددة بخلاف تلك التوقيتات فيجب ارتداء الملابس الشتوية.