رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحرب في أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، إن الحرب في أوكرانيا مروعة قد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.

وأوضح "بينيت" في تغريدة حسابه الرسمي على "تويتر"، هناك حرب مروعة في أوكرانيا. تبدو الأوضاع الميدانية الحالية سيئة، لكن من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير.

وتابع تقع على عواتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف سريعًا بغية الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق، حذرت روسيا، من "حرب نووية" يجري التحضير لها، مؤكدة أنها ترفض "لَيّ الأذرع.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن هناك احتمالا لنشوب حرب نووية يجري تحضيرها، ولكن ليس من قبل روسيا، وإنما من قبل الناتو وأوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، متأكد من أنه تم وضع خطة حرب ضد روسيان لافتا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالكامل.

واتهم "لافروف الولايات المتحدة باستخدام سياسة ليّ الأذرع في الأمم المتحدة، للتصويت على قرارات ضد روسيا، موضحا أنه السيئ أن يموت الناس الآن، لكن الآلاف قد ماتوا خلال ثماني سنوات من الصراع في دونباس.

وأكد لافروف أن روسيا لن تسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها، و الشعب الأوكراني هو من سيبت في مسألة كيفية العيش في أوكرانيا ومن سيقودها.

- المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وحول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال لافروف، إن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستتحقق، ومتأكد من أننا سنتوصل إلى حل للأزمة حول أوكرانيا".

وتابع مطالب موسكو قليلة، مستعدون للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح جميع الأطراف.