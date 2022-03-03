الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي: الحرب في أوكرانيا مروعة وعلى قادة العالم حل الأزمة

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، إن الحرب  في أوكرانيا مروعة قد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير. 

وأوضح "بينيت" في  تغريدة حسابه الرسمي على "تويتر"، هناك حرب مروعة في أوكرانيا. تبدو الأوضاع الميدانية الحالية سيئة، لكن من المهم الإدراك بأنه إذا لم يتصرف قادة العالم بسرعة فقد تصبح الأوضاع أسوأ بكثير. 

وتابع تقع على عواتق اللاعبين الرئيسيين على الساحة الدولية التصرف سريعًا بغية الانتقال بالطرفين من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق،  حذرت روسيا، من "حرب نووية" يجري التحضير لها، مؤكدة أنها ترفض "لَيّ الأذرع.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن هناك احتمالا لنشوب حرب نووية يجري تحضيرها، ولكن ليس من قبل روسيا، وإنما من قبل الناتو وأوكرانيا.

 وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي،  متأكد من أنه تم وضع خطة حرب ضد روسيان لافتا إلى أنه سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالكامل.

واتهم "لافروف الولايات المتحدة باستخدام سياسة ليّ الأذرع في الأمم المتحدة، للتصويت على قرارات ضد روسيا، موضحا أنه السيئ أن يموت الناس الآن، لكن الآلاف قد ماتوا خلال ثماني سنوات من الصراع في دونباس.

وأكد لافروف أن روسيا لن تسمح لأي استفزازات من شأنها الإخلال بتوازنها، و الشعب الأوكراني هو من سيبت في مسألة كيفية العيش في أوكرانيا ومن سيقودها.

- المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وحول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال لافروف، إن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستتحقق، ومتأكد من أننا سنتوصل إلى حل للأزمة حول أوكرانيا".

وتابع مطالب موسكو قليلة، مستعدون للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح جميع الأطراف.

 

رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت أوكرانيا حرب مروعة اللاعبين الرئيسيين الساحة الدولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

الحكومة: لا يوجد نقص فى السلع الغذائية الأساسية بالأسواق

وزير الدفاع يكرّم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (صور)

غلق كلى لشارع الهرم لإنشاء محطة مترو أنفاق مدكور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بكائية البنك الدولي وصندوق النقد.. ردا على الحرب

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس