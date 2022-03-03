مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

وجهت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير أعمال الغرفة، منشورا إلى الفنادق 3- 4- 5 نجوم بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، تضمن إشارة إلى قرار وزارة السياحة والآثار بشأن استمرار إقامة السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، والمنتهية برامجهم السياحية بالفنادق المصرية، نظرًا إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.

وقالت الغرفة، في منشورها، إنه تمت مناقشة الأمر مع الجهات المعنية واتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن تضمنت:

-أولًا: على الفنادق فئة الثلاث نجوم الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم ثلاث وجبات ومشروبات خفيفة يوميا، على أن يغطي صندوق السياحة التكلفة في حدود ما يعادل ‎10 دولارات أمريكية للفرد في الليلة الواحدة، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق.

‎-ثانيًا: الفنادق فئة 4 و5 نجوم، عرض اختيارين على نزلائهم العالقين للمفاضلة بينهما، هما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعرًا تفضيليًا مميزًا لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق في حالة قدوم الوفود عن طريق منظم رحلات، أو السعر المحجوز به الفندق عبر أي وسيلة أخرى وذلك قبل حدوث الأزمة، أو يتم نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة الجالبة، وذلك في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات إلى فندق آخر فئة الثلاث نجوم، والذي سيتحمل تكلفته صندوق السياحة.

وشددت الغرفة على الاستمرار في حسن معاملة السائحين حرصاً على سمعة مصر السياحية، وفي حال انتقال النزلاء العالقين إلى فندق فئة الثلاث نجوم، فطالبت الغرفة من الفنادق التنسيق مع منظمي الرحلات المعنيين ومكتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظة وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر ‏والسياحة.

وقالت الغرفة، إن وزارة السياحة والآثار والغرفة تتقدمان للفنادق بخالص الشكر وعظيم التقدير على صادق تعاونها بشأن استقبال السياح الأوكران العالقين وحسن معاملتهم منذ بداية الأزمة.



