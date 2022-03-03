الخميس 03 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

علاء عاقل رئيس لجنة
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير الاعمال بغرفة المنشات الفندقية

وجهت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل، رئيس لجنة تيسير أعمال الغرفة، منشورا إلى الفنادق 3- 4- 5 نجوم بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، تضمن إشارة إلى قرار وزارة السياحة والآثار  بشأن استمرار إقامة السائحين العالقين الذين حالت ظروف الطيران دون عودتهم إلى بلادهم، والمنتهية برامجهم السياحية بالفنادق المصرية، نظرًا إلى الأحداث السياسية الجارية بين دولتي روسيا وأوكرانيا.

وقالت الغرفة، في منشورها، إنه تمت مناقشة الأمر مع الجهات المعنية واتخاذ بعض القرارات في هذا الشأن تضمنت: 

-أولًا: على الفنادق فئة الثلاث نجوم الاستمرار في استقبال النزلاء العالقين مع تقديم ثلاث وجبات ومشروبات خفيفة يوميا، على أن يغطي صندوق السياحة التكلفة في حدود ما يعادل ‎10 دولارات أمريكية للفرد في الليلة الواحدة، مع التأكيد على عدم تحميل النزيل أي مبالغ إضافية نظير إقامته في الفندق.

‎-ثانيًا: الفنادق فئة 4 و5 نجوم، عرض اختيارين على نزلائهم العالقين للمفاضلة بينهما، هما استمرار إقامتهم بالفندق مع منحهم سعرًا تفضيليًا مميزًا لا تتجاوز قيمته السعر التعاقدي في ذات الفندق في حالة قدوم الوفود عن طريق منظم رحلات، أو السعر المحجوز به الفندق عبر أي وسيلة أخرى وذلك قبل حدوث الأزمة، أو يتم نقل النزلاء بمعرفة شركة السياحة الجالبة، وذلك في حالة الوفود عن طريق منظم رحلات إلى فندق آخر فئة الثلاث نجوم، والذي سيتحمل تكلفته صندوق السياحة.

وشددت الغرفة على الاستمرار في حسن معاملة السائحين حرصاً على سمعة مصر السياحية، وفي حال انتقال النزلاء العالقين إلى فندق فئة الثلاث نجوم، فطالبت الغرفة من الفنادق  التنسيق مع منظمي الرحلات المعنيين ومكتب وزارة السياحة والآثار بالمحافظة وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات ووكالات السفر ‏والسياحة.

وقالت الغرفة، إن وزارة السياحة والآثار والغرفة تتقدمان للفنادق بخالص الشكر وعظيم التقدير على صادق تعاونها بشأن استقبال السياح الأوكران العالقين وحسن معاملتهم منذ بداية الأزمة.

 

السائحين الاوكران جنوب سيناء البحر الاحمر روسيا وأوكرانيا ‎10 دولار أمريكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية بأثر رجعى

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: مصر قدمت نموذجًا يحتذى به في إجراءات فيروس كورونا

لا تنخدعوا.. نصائح مهمة من هيئة الأرصاد للمواطنين وهذا موعد انتهاء الشتاء

فحص الـ«DNA» يفجر مفاجأة في «مذبحة المرج»

ضبط 7 آلاف مخالفة لإجراءات الوقاية من كورونا

مصر تتحمل تكاليف إقامة سياح أوكرانيا العالقين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

«كهرباء في المياه» تعيق انتشال جثث منقبين عن الآثار في مصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

لا عقوبة.. بلا نص

محمد العسيري

أيام دندرة.. بالقرب من أمل دنقل

خالد عكاشة

فى أوكرانيا.. مَن صنع الفخ ولِمَن؟

د.محمد شادي

أسلحة القرن الحادى والعشرين

ماجد حبته

حرب فى الفضاء!

وجيه أمين عبدالعزيز

من حقك أن تعرف.. قبل الزواج

فيصل شمس

من سينتصر في حرب أوكرانيا؟

عبد الرحيم طايع

عبقرية يسري نصر الله

صور

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر فى اللحظة الأخيرة

مباراة الزمالك وفيوتشر فى الدورى المصرى

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. إصابة إسرائيلى فى عملية طعن بالقدس

مُستوطنون يقتحمون حى الشيخ جراح تلبية لدعوة عضو كنيست متطرف

الاحتلال يعتدى على متضامنين مع أهالى حى الشيخ جراح بالقدس