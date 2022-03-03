الخميس 03 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشحان للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية يعلنان توحيد الترشح

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أعلن المرشح الرئاسي لحزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي "يون سيوك-يول" والمرشح الرئاسي لحزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول-سو" بكوريا الجنوبية ، اليوم الخميس عن توحيد المرشحين قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يوم 9 مارس.

وقال "يون" و"آن" أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقداه صباح اليوم وفقا لوكالة “يونهاب”: "قررنا أن نتحد من أجل تغيير السلطة كبداية لجعل كوريا الجنوبية أفضل، أي من أجل تغيير أفضل للسلطة".

وذكر المرشحان: "ليس لدينا شك في أن التغيير الكامل للسلطة سيتحقق مع إعلان اليوم عن توحيد المرشحين وسنحقق تغيير السلطة ونستعد لدخول كوريا الجنوبية إلى عصر التحول الكبير من أجل التغيير والابتكار للبلاد وفقا لإرادة الشعب فقط".

وأكدا: "من خلال فريق واحد موحد ، سنعوض بعضنا عن أوجه القصور ونحقق تغيير السلطة وننشئ حكومة ناجحة من خلال إدارة متكاملة ومختصة ومجهزة".

وقال "آن" إنه قرر دعم المرشح "يون" في السباق الرئاسي وأضاف "يون" أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية مع احترام إرادة "آن" وسيشكلان معا حكومة وطنية ناجحة".

وعلي صعيد اخر بحث وزير الخارجية الكوري الجنوبي، جونغ وي-يونغ، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، المساعدات الإنسانية لكوريا الجنوبية ومشاركتها في العقوبات الدولية ضد موسكو.

وأعرب جونغ - خلال الاتصال حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية - عن أسفه لسقوط ضحايا في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن بلاده وافقت على تقديم 10 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إلى حكومة أوكرانيا وشعبها.

وقال جونغ إنه بناءً على طلب أوكرانيا، سوف تسلم كوريا الجنوبية الملابس الواقية وأدوات الإسعافات الأولية والقفازات الطبية والأقنعة الطبية والبطانيات وما إلى ذلك إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وبدوره، أعرب كوليبا، عن امتنانه لدعم الحكومة الكورية الجنوبية وشعبها، قائلًا إنه لن ينسى التضامن والدعم اللذين أبدتهما الحكومة الكورية وشعبها خلال هذا الوقت العصيب.

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