الكباب بـ140 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدية اليوم الخميس استقرارا فى الأسواق ولدى الجزارين، حيث تراوح سعر اللحم الكندوز من ١٥٥ إلى ١٨٠ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠ : ١٦٥ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥ إلى ١٧٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم المفروم من ١٤٠ الى١٥٠ جنيها للكيلو.

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ سعر السجق البلدى نحو ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر اللحم الضأن من ١٤٠ : ١٦٥ جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكبدة الضأن من ١٦٠ الي ١٩٠ جنيها للكيلو.

وتراوح سعر اللحم الجملى بين ١١٠ إلى ١٣٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠ إلى ١٦٠ جنيها للكيلو فيما تراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠ إلى ١٦٠ جنيها، بينما تراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠ : ١٦٠ جنيها للكيلو.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري إلى الهيئة عن هذه الحملات التى قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديريات بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن قد تمكنت من ضبط كمية من اللحوم المخالفة بلغت كميتها ٨٩٣٣ كيلو جرام لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر , قد بلغت إجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم ١٢ محضرا.