الصحة تطلق 11 قافلة طبية بالمناطق النائية والمحرومة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تواصل وزارة الصحة والسكان، اليوم، إطلاق 11 قافلة طبية، بدأت أمس الأربعاء، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في عدة مناطق؛ أبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، والبحر قمولا مركز نقادة محافظة قنا، وكفر بني غريان مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعلوش محافظة مطروح، والحيية مركز الفشن محافظة بني سويف، وأم رزق مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي الحسوة مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، والسجاعية، مركز المحلة ثان، محافظة الغربية، ومركز طبي الأسمرات، بحي المقطم، محافظة القاهرة، وبغداد مركز التحرير محافظة البحيرة، والكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 206 آلاف و270 مواطن من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألف و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.