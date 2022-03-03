الدفاع الروسية تعلن تقديم مساعدات للأوكرانيين فى دونيستك ولوجانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تشكيل مركز عمليات مشترك مع وزارات أخرى لتقديم المساعدات للسكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها فى كل من جمهوريتى دونيستك ولوجانسك الشعبيتين.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزراة الدفاع، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا أنشأت مركزا مشتركا مع الوزارات الأخرى لتقديم المساعدة للسكان فى جمهوريتى دونيستك ولوغانسك.

وأوضح أن ممثلو الإدارات الفيدرالية والشركات الحكومية والأقاليم يعملون على مدار الساعة فى المقر الرئيسي.

وأكد أن المهمة الأساسية الآن لهياكل هذا المركز هى ضمان الإخلاء الآمن للمدنيين والأجانب، مشيرا إلى أن "نظام الاستقبال اللائق على أراضى روسيا يعمل حاليا بنجاعة وسلاسة، ويتم العمل على وجه السرعة لإلحاق الأطفال بالمؤسسات التحضيرية والمدارس، والطلاب فى المؤسسات التعليمية".

وشدد على أنه سيتم تزويد جميع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية فى أوكرانيا بكل ما هو ضروري.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تشكيل مركز عمليات مشترك مع وزارات أخرى لتقديم المساعدات للسكان فى المناطق الخاضعة لسيطرتها فى كل من جمهوريتى دونيستك ولوجانسك الشعبيتين.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزراة الدفاع، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن روسيا أنشأت مركزا مشتركا مع الوزارات الأخرى لتقديم المساعدة للسكان فى جمهوريتى دونيستك ولوغانسك.

وأوضح أن ممثلو الإدارات الفيدرالية والشركات الحكومية والأقاليم يعملون على مدار الساعة فى المقر الرئيسي.

وأكد أن المهمة الأساسية الآن لهياكل هذا المركز هى ضمان الإخلاء الآمن للمدنيين والأجانب، مشيرا إلى أن "نظام الاستقبال اللائق على أراضى روسيا يعمل حاليا بنجاعة وسلاسة، ويتم العمل على وجه السرعة لإلحاق الأطفال بالمؤسسات التحضيرية والمدارس، والطلاب فى المؤسسات التعليمية".

وشدد على أنه سيتم تزويد جميع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية فى أوكرانيا بكل ما هو ضروري.