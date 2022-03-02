غرفة السياحة تطالب الشركات بإدراج قرية الفواخير على البرامج المقدمة للسائحين

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة منشورًا إلى الشركات تطالب فيه بوضع قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط ضمن البرنامج السياحى للشركات لزيارة السائحين والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة بعد تطويرها.

ولفتت الغرفة إلى الجهود المبذولة من الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لما تحتويه من إرث تاريخى عريق ومتابعة تنفيذ مخطط أعادتها إلى رونقها الحضارى ومن ثم تحويلها إلى مقصد سياحى متطور يتسم بطابع حضارى معمارى حديث ومتكامل بهدف وضعها على خريطة المزارات السياحية، وأرسلت محافظة القاهرة إلى غرفة شركات السياحة مشروع تطوير المبنى الرئيسى لقرية الفواخير لبحث فرص الاستثمار بها.

وتقع قراية الفواخير بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة وقد تم الانتهاء من أعمال التطوير بها وافتتاحها فى نوفمير الماضى وقد هدفت أعمال تطوير قرية الفواخير لتشجيع صناعة الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث الشعبى فهي تعتبر أحد المزارات السياحية لتعريف السائحين والزائرين من المصريين بتاريخ صناعة الفخار في مصر حيث تُعد أقدم الحرف التراثية منذ عهد قدماء المصريين.

وشملت أعمال تطوير قرية الفواخير تركيب لاند سكيب زراعي، وأرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لوضع بعض المنتجات عليها بشكل جمالي، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتزويدها بأفران صديقة للبيئة، وتوصيل جميع المرافق، وتحظى منطقة قرية الفواخير بالعديد من المقومات تؤهلها لتحظى بفرص للاستثمار،و خاصة لما تمتلكة من مجموعة من المنتجات المتميزة بقرية الفواخير والتي تمثل حرفه تمتد لأكثر من ألفين عام.

وتتكون قرية فواخير الفسطاط من 116 فاخورة ،و 36 اتيلية ، ساحة انتظار سيارات نمحطة رفع صرف صحي ،مبني رئيسي، وحمامات، وتقدر التكلفة النهائية للقرية حوالي 100 مليون جنيه، ومن الانشطة المقترح استخدامها داخل المبني الرئيسى محلات، وجاليري، وورش عمل، وكافيهات، ومطاعم.