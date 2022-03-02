بعد الإخلاء السريع.. ذعر في سيدني من انهيار سد الخزان الرئيسي للمياه

حذرت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية، المجتمعات المعرضة لخطر حدوث فيضانات كبيرة في منطقة سيدني للإخلاء، أو الاستعداد للإخلاء مع استمرار ارتفاع أنهار هوكسبري ونيبيان وجورج.



وبحسب شبكة "ايه بي سي نيوز" الاسترالية، فقد قال مسؤول حكومي في نيو ساوث ويلز، إن سد واراجامبا، الخزان الرئيسي لسيدني، كانت تتسرب منه المياة بمعدل يزيد عن 70 جيجا لتر يوميًا اليوم الأربعاء بعد أن تجاوزت الأمطار الغزيرة فوق مستجمعات المياه التوقعات السابقة.



وأكدت الشبكة، أنه كان من المتوقع أن يصل التسرب ، الذي بدأ في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، إلى ذروته يوم الخميس، ولكن بعد التغيرات الاخيرة تم رفع التوقعات السابقة للنطاق الأعلى للانسكاب عند 350 جالونًا يوميًا أو تجاوز معدل 440 جرامًا وهو المستوى الذي حدث بعده فيضانات مارس 2021، وهي الفيضانات التي تسببت في أضرار واسعة النطاق لمناطق في شمال وغرب سيدني.



وتابعت أنه من المتوقع أن تشهد مناطق جنوب وغرب سني موجة فيضانات كبيرة متجاوزة تلك المستويات التي حدثت في مارس 2021، مع وجود تحذيرات من فيضانات كبيرة، لافتة إلى أن السماء تمطر مع تضرر بعض المناطق بشكل أقوى من غيرها مع توقعات المزيد من الأمطار في طريقها.

قال نائب رئيس وزراء نيو ساوث ويلز ، بول تول ، في وقت سابق مساء الأربعاء: “هذا هو أسوأ مخاوفنا، وسوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن”.



وفي أسوأ السيناريوهات، قد يصل معدل الانسكاب في إلى ذروته عند 600 جالونا يوميا، حسبما قال تول في مؤتمر صحفي.

وقال مفوض خدمة الطوارئ في ولاية نيو ساوث ويلز كارلين يورك إن أي إجلاء محتمل قد يشمل "بضع مئات الآلاف من الأشخاص".



وتابع يورك: "لقد أصدرنا مؤخرًا أمر إخلاء للمنطقة الواقعة في شمال ريتشموند عند المصب في سد ريدبانك لأنها قد تفشل، أريد أن يتأكد كل هؤلاء السكان من إجلائهم من تلك المنطقة."