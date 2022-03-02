الأربعاء 02 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 13 في انقلاب سيارة بدائري السلام

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

لقى عامل مصرعه وأصيب 12 آخرون بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري أمام محطة أحمد جلال اتجاه السلام.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بالطريق الدائري أمام محطة أحمد جلال اتجاه السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال من أعلى الطريق، وأسفر الحادث عن وفاة عامل وإصابة 12 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى السلام لتلقي العلاج، كما تم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

عامل مصرع حادث انقلاب كسور متفرقة بالجسم السلام غرفة عمليات المرور

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