طلاب مدرسة الضبعة النووية يجملون أكشاك الكهرباء برسومات فنية

قام طلاب مدرسة الضبعة النووية بمدينة الضبعة شرق مطروح بتجميل أكشاك الكهرباء عن طريق رسومات فنية بنطاق شارع المدخل الغربي للمدينة.

وأوضح العميد عصام عبدالغني غانم رئيس مركز ومدينة الضبعة، أنه تنفيذا لسياسة الدولة في تجميل واظهار المدينة في اجمل صور لها لإخراج المدينة امام الزوار بالمظهر الجمالي الراقي قام الطلاب بتجميل أكشاك الكهرباء.

وأضاف محمد عوض الله مدير مدرسة الضبعة النووية بأنه بناء على التنسيق والتعاون بين مجلس المدينة والمدرسة سيتم إطلاق مبادرات أخرى لتجميل المدينة التي تحتضن اول مشروع لتوليد الطاقة النووية السلمية ضمن مشروعات رئيس الجمهورية.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبدعم من مجلس مدينة الضبعة وبمشاركة فعالة من طلاب المدرسة النووية بالضبعة وفي اطار التعاون البناء بين مدرسة الطاقة النووية و مركز ومدينة الضبعة.

وكان قد تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح زيارة طلاب الصف الخامس بمدرسة الضبعة النووية الي محطة الكهرباء البخارية في مدينة مرسى مطروح بحضور أسامة عبداللطيف مدير عام المحطة ونبيل نجيب مدير التعليم الفني.

وقام مهندسو محطة الكهرباء بشرح طبيعة العمل للطلاب وكيفية انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من خلال المحطة.

ووجه وكيل تعليم مطروح الي الطلاب باستثمار تواجدهم داخل هذا الصرح العملاق لتحقيق أكبر استفادة عملية و مهنية تساعدهم على الاندماج في الحياه العملية مؤكداً أنه اتفق مع مسؤلى المحطه على استمرارية هذه الزيارات حتى يحقق الطلاب اكبر استفادة ممكنة .

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم برنامج زمني مكثف لزيارات طلاب أقسام الكهرباء والالكترونيات بالصفين الرابع والخامس بالمدرسة النووية خلال الاسبوع الحالي مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن سلسلة تدريبات عملية ينظمها تعليم مطروح لطلاب التعليم الفني.