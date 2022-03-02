يسرا اللوزي وعصام زكريا بلجنة تحكيم «القاهرة للفيلم المصري القصير»

كشفت إدارة مهرجان القاهرة للفيلم المصري القصير “رؤى” عن اختيار لجنة التحكيم لدورته الخامسة والتي تقام في الفترة من 10 وحتى 19 مارس الجاري.

وتضم اللجنة لهذا العام كلا من الباحث والناقد السينمائي عصام زكريا، المخرج والمنتج السينمائي تامر السعيد، الفنانة يسرا اللوزي، المخرج وكاتب السيناريو أحمد فوزي صالح، ومهندسة وخبيرة المؤثرات الصوتية سلمى رضوان والمهرجان يقف على رئاسته مالك خوري.

أعضاء لجنة التحكيم في مهرجان رؤى 2022

عصام زكريا

صحفي وناقد وباحث سينمائي ومترجم. نشرت مقالاته في العديد من الصحف والمجلات والمواقع العربية، له أكثر من عشرة كتب بين النقد والأبحاث والترجمات. شارك في العديد من لجان التحكيم محليا ودوليا وهو رئيس مهرجان الإسماعيلية لخمس سنوات، ومدير مهرجان الأسكندرية لدول البحر المتوسط، شارك في تنظيم وعمل كرئيس وعضو لجان مشاهدة واختيار في كثير من المهرجانات

يسرا اللوزي

ولدت يسرا محمود اللوزي في القاهرة عام ١٩٨٥ لأم سورية وأب مصري، بدأت حياتها المهنية بدبلجة رسوم ديزني الكرتونية إلى اللغة العربية في سن التاسعة، مثلت يسرا للمرة الأولى في مسرحية من إنتاج الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان "معضلة السلطان" للمخرج والدها الدكتور محمود اللوزي عام ١٩٩٩.

عملت يسرا كعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، كما شاركت كمذيعة في برنامج X Factor Arabia في عام ٢٠١٣ وبرنامج بعنوان "ميكروفون" في عام ٢٠١٥.

تامر السعيد

تامر السعيد صانع أفلام وكاتب ومنتج سينمائي يعيش بين برلين والقاهرة، تضم قائمة أعماله 17 فيلماً، بين الوثائقي والروائي الطويل والقصير، حازت على العديد من الجوائز المحلية والدولية.

أحمد فوزي صالح

أحمد فوزي صالح من مواليد ١٩٨١ تخرج في المعهد العالي للسينما في مصر عام ٢٠٠٩ متخصصا في كتابة السيناريو، شارك في عدة أفلام وثائقية ككاتب سيناريو وباحث، تم عرض فيلمه الوثائقي القصير "ليفينج سكن" إنتاج ٢٠١١ في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، عرض فيلمه الروائي "ورد مسموم" لأول مرة في مهرجان روتردام عام ٢٠١٨ وفاز بثلاث جوائز في مهرجان القاهرة السينمائي.

سلمى رضوان

مصممة صوت عملت كمحررة ومصممة صوت منذ عام ٢٠٠٠، تخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية واتجهت لدراسة الموسيقى، من خلال عملها في ستوديو مصر مارست جميع جوانب و مجالات صناعة الأفلام بما في ذلك العمل في المعامل المتخصصة، بينما تخصصت في مجال الصوت، شغفها الرئيسي في مجال الصوت هو فولي: المؤثرات الصوتية الحية.