الوكالة الدولية للطاقة الذرية: روسيا تعلن سيطرتها على أكبر محطة نووية في أوكرانيا

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسى نقلا عن معلومات من موسكو إن القوات الروسية تسيطر الآن على أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

وقال جروسي، اليوم الأربعاء إن دبلوماسيين روس في فيينا أبلغوه بهذه التطورات.

وجاء في رسالة من السفارة الروسية إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن العاملين في محطة الطاقة النووية زاباروجيا يواصلون العمل لضمان التشغيل الآمن.

كما يقال إن مستويات الإشعاع طبيعية.

وفي أوكرانيا، التي غزتها روسيا الأسبوع الماضي، يعمل 15 مفاعلا نوويا في أربع محطات للطاقة.

وحذر جروسي بالفعل من خطر وقوع حادث نووي خطير مع استمرار الحرب في أنحاء البلاد.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء لمناقشة الوضع.

وكانت كييف قد أبلغت في وقت سابق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها لا تزال على اتصال بجميع المحطات النووية في أوكرانيا وأنها تعمل بشكل طبيعي.

وقال مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية، أنطون هيراشتشينكو ، إن القوات الروسية تسعى أيضا للاستيلاء على محطة جنوب أوكرانيا للطاقة النووية، والتي تبعد نحو 350 كيلومترا غرب زاباروجيا، وشوهدت عدة طائرات هليكوبتر تتجه في هذا الاتجاه.

واستولت وحدات روسية على محطة الطاقة النووية المغلقة في تشيرنوبيل الأسبوع الماضي.

وزادت قراءات الإشعاعات بشكل طفيف في موقع الكارثة النووية التي وقعت عام 1986 بعد أن أثارت المركبات العسكرية التربة الملوثة بالإشعاع هناك.

ويذكر ان، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة، بأن مفاعلات الطاقة النووية في البلاد تواصل العمل بأمان.

وكرر جروسي- في تصريحات- مناشدته بممارسة أقصى درجات ضبط النفس؛ لتجنب أي عمل قد يعرض سلامة المحطات النووية للخطر.

وقال جروسي إنه من الأهمية للجميع ألا تتأثر المنشآت النووية أو تتعطل بأي شكل من الأشكال.

وتعهد جروسي بأن تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة التطورات في أوكرانيا عن كثب، مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن مفاعلاتها النووية.