لخلافات بينهما.. محاكمة عامل ذبح شقيقه في بولاق الدكرور

أمرت نيابة وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، إحالة عامل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل شقيقه المسن بسبب خلافات قديمة بينهما بمنطقة بولاق أبو العلا.



تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا، بلاغا من الأهالى بمقتل مسن في دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ا " في العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة.



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.