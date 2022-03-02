إجلاء 1377 هنديًا من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

قال وزير الشئون الخارجية الهندي، إس جايشانكار، اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء 1377 مواطنا من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف جايشانكار- في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" نقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن 6 رحلات غادرت إلى الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك الرحلات القادمة من بولندا.

وأشارت القناة إلى أنه في إطار العملية التي تم إطلاقها من أجل إجلاء المواطنين من أوكرانيا، فإن الهند ستقوم بتشغيل أكثر من 26 رحلة جوية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، موضحة أنه يتم استخدام المطارات في رومانيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا من أجل إجلاء المواطنين الهنود، وذلك بسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني.

فيما طالبت الهند كلًا من روسيا وأوكرانيا بتوفير ممر آمن للمواطنين الهنود المحاصرين في مناطق الصراع، ومعظمها في شرق وجنوب أوكرانيا؛ وذلك على خلفية مقتل طالب هندي في قصف خاركيف.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية، أريندام باجشي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الثلاثاء: إن "وزير الخارجية الهندي دعا سفيري روسيا وأوكرانيا خلال اجتماعين منفصلين بضرورة توفير السلامة والأمن للمواطنين الهنود الذين لا يزالون في خاركيف والمدن في مناطق الصراع الأخرى، مضيفة أنه "يتم اتخاذ إجراءات مماثلة من قبل السفراء الهنود في روسيا وأوكرانيا".

ونصحت السفارة الهندية في كييف، في بيان اليوم، جميع الهنود في العاصمة الأوكرانية بمغادرة المدينة "بشكل عاجل" بالقطار أو بأي وسيلة أخرى، على خلفية تقارير عن تحرك قافلة عسكرية روسية بطول 64 كيلومترًا باتجاه المنطقة.