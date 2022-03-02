الأربعاء 02 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ارتفاع مفاجئ بدرجات الحرارة.. الأرصاد توضح حالة الطقس لمدة 72 ساعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حالة الطقس المتوقعة لمدة 72 ساعة مقبلة.

قالت الهيئة في بيانها إن التيارات الصحراوية الحارة تتجه نحو أغلب الجمهورية مع انكسار لضوء الشمس.

وبعد مرور ساعات الصباح الباكر ليوم الأربعاء تبدأ التيارات الصحراوية الحارة في العبور تدريجيًا على أغلب مناطق الجمهورية بداية من قرب ساعات الظهر فتعمل على تدفئة واحترار الطقس نهارًا، خاصة على مناطق محافظات القاهرة الكبرى والصعيد وصحراء سيناء والوادي الجديد وبعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس والدلتا.

وتعبر من أعلى سماء الجمهورية السحب المرتفعة والمتوسطة على مناطق عديدة من الجمهورية لتشعر بعض المناطق بظهور الشمس كقرص باهت وضوء مكسور خفيف، وبعض المناطق قد تغيب عنها لبضع ساعات أو تكون ظاهرة بدون القدرة على وضوح الظل أي مجرد إضاءة لنهار السماء فقط.

وسرعان ما تدخل التيارات الباردة مع وقت الظهر بداية من مطروح على هيئة هبّات شديدة خاصة على السواحل بينما المناطق الداخلية منها تكون على هيئة هبات قوية مثيرة للرمال والأتربة.. إلى أن تصل في الفترة المسائية من النهار على الإسكندرية.

ومن ثم تبدأ التيارات الباردة في الاختراق لباقي المناطق الشمالية تدريجيًا بالإضافة لمحافظة الوادي الجديد من توقيت نهايات مساء النهار ودخول الليل حتى تصل للقاهرة الكبرى مع نهاية ساعات يوم الأربعاء أي مع توقيتات منتصف الليل، ويكون الانخفاض على كل منطقة له دلالة واضحة، حيث تشعر كل منطقة يصلها الانخفاض بنشاط قوي مفاجئ للرياح نتيجة لمقاومة التيارات الباردة والعمل على طرد التيارات الحارة وإزاحتها جنوبًا.

وجاءت درجات الحرارة في البيان كالتالي:

حالة الطقس الأربعاء 2 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 15.

الوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.

حالة الطقس الخميس  3 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى  11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

حالة الطقس الجمعة 4 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

البحر الاحمر ارصاد سحب الحرارة الطقس الشمس حالة الطقس الوجه البحري درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة الكبرى

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