الأربعاء 02 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف سر غضب الرئيس السيسي في احتفالية «تنمية الأسرة»

جريدة الدستور

أوضح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور،  سر غضب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية إطلاق مشرع تنمية الأسرة المصرية.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، إن تنمية الأسرة المصرية مشروع مهم يتسق مع اهتمام الدولية المصرية بجودة حياة المواطن، بعدما عاش المواطن المصري لسنوات في مستوى لم يكن لائقًا، وهدف أساسي للرئيس أن المواطن المصري يستحق حياة أفضل، يستحق مدارس أحسن ومستشفيات أفضل، والوصول لمستوى من الرفاهية، والرئيس السيسي لا يتوقف عن عمل المشروعات، وبينما هو يعمل لتحقيق الهدف الأساسي للجمهورية الجديدة وهو تحقيق جودة حياة المواطن، يجد مشاكل عبثية.

 

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