الثلاثاء 01 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي مجالس جنود مريم بالإيبارشية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،مساء اليوم، مسؤولي جنود مريم بالإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

شارك في اللقاء الأب بطرس يعقوب، المرشد الروحي للمجلس الأعلى لجنود مريم. تضمن الاجتماع مناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع الرؤية المستقبلية.

وأعطى نيافته توجيهاته وتوصياته للفترة القادمة، موكدًا على أهمية دور جنود مريم، داخل أنشطة الكنيسة، مشيرًا إلى أهمية تكوين جيل جديد من الجندية المريمية، كما تحدث الأب المطران حول ضرورة التواصل مع الشباب بجميع كنائس الإيبارشية.
الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لكافة الأنشطة الخدمية بالإيبارشيّة.
 

,بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير في 28 فبراير الماضي،برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي ليلة سبت النور. 

وستكون طقوس الصوم مختلفة هذا العام بشكل نسبى، بسبب ظروف انتشار كورونا، إذ ستقام غالبية الصلوات وفقًا لإجراءات احترازية، على رأسها حضور أعداد محدودة.

ستنظم الكنائس القبطية الأرثوذكسية،  بحضور أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  بالإيبارشيات المختلفة في محافظات مصر خلال الصوم الكبير، أكثر من قداس على مدار اليوم بحجز مُسبق، منعًا للازدحام بين الأقباط خلال إقامة قداسات الصوم.

وأكدت الإيبارشيات المختلفة على  ضرورة اتخاذ  كل الإجراءات الاحترازية  للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،من حيث التباعد الاجتماعي وفردًا في كل دكة وارتداء الكمامات، منعًا لانتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يقضى البابا تواضروس الثاني؛ خلوته في الصوم الكبير بين دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والكاتدرائية المرقسية بالعباسية كعادة بابوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كطقس رهباني متبع.

وتبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر الصوم الكبير في 8 مارس المقبل لمدة 40 يومًا تنتهي بالاحتفال بعيد القيامة المجيد في أبريل المقبل.

الانبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأب بطرس يعقوب المرشد الروحي للمجلس الأعلى لجنود مريم لاجتماع دور جنود مريم جيل جديد من الجندية المريمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

الأكثر قراءة

«متنخدعوش فى الطقس».. الأرصاد تحذر المواطنين من اضطرابات الحرارة

محمد الباز يكشف حقيقة انتقاد الرئيس السيسي لفيلم الإرهاب والكباب

الأهلى ينتزع صدارة الدورى من بيراميدز بالفوز على فاركو

«الشرقية للدخان» تكشف سبب رفع أسعار السجائر

تصل لـ40 جنيهًا.. تطبيق رسوم النظافة الجديدة رسميًا غدا

إقلاع رحلة الطلاب العائدين من أوكرانيا وعلى متنها 181 راكبا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الأستاذ رشدى أبوالحسن

ماجد حبته

سلاح سويفت لم يعد نوويًا

مؤمن المحمدي

الجوت

شيماء البكش

شرعية الإنجاز.. أبي أحمد وورقة السد

حسين دعسة

هل يستطيع بوتين خوض حرب موازية.. الاقتصاد الروسى ينهار

منى رجب

عاشقة الصحراء.. المصرية التى وصلت للعالمية

أحمد سعد زايد

أيها العقل.. ما تكون؟

ماجد حبته

111؟!

صور

عزاء الكاتب الصحفى محمود الكردوسى فى مسجد آل رشدان

مناقشة وتوقيع كتاب «دعاة عصر السادات» للكاتب الصحفي وائل لطفي

مؤتمر وزير التعليم العالي للإعلان عن اللقاح المصرى لكورونا

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية المحتلة

«العليا الإسرائيلية» تقرّر عدم جواز إخلاء الفلسطينيين من منازلهم فى الشيخ جراح

مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتدى على الحراس