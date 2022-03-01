الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كيف نعيش حياة الصوم».. الحلقة الأحدث من «أقوال للحياة» للبابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، ابتداء من اليوم سلسلة عظات روحية جديدة بعنوان “أقوال للحياة” بالتزامن مع بدء الصوم الكبير المقدس.

وجاءت الحلقة الأولى من العظات بعنوان “كيف نعيش حياة الصوم”، من تقديم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ناقش خلالها كيف يحيا القبطي حياة الفضيلة في الصوم.

وتحدث البابا تواضروس خلال الحلقة الأولى من أقوال الحياة عن  التدريبات الروحية التي يجب أن يتدرب عليها القبطي خلال فترة الصوم الكبير ومن أهمها التدريب على الصلاة بالإسبوع الأول بالصوم.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أقوال للحياة الصوم الكبير المقدس كيف نعيش حياة الصوم ” البابا تواضروس الثاني أقوال الحياة الحلقة الأولى التدريبات الروحية

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