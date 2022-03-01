الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رابطة العالم الإسلامي ترحب بتصنيف مجلس الأمن ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

الحوثي
الحوثي

رحبت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصرا على أفراد وشركات محدودة.
وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تثمينه لصدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اضطلاعا بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستشعارا للضرورة الماسة لوضع حد لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها.
وعبر العيسى عن أمله في أن يسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لنصرة الشرعية في اليمن، وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.
 

فيما رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية في جلسته المنعقدة يوم 28/2/2022، فضلاً عن تجديد التدابير المفروضة بشأن حظر الأسلحة المفروض لمدة عام وكذلك تجديد حظر السفر وتجميد الأصول ضد العناصر الإرهابية التي تهدد السلام والأمن.

وصرح مصدر مسئول بأن هذا القرار يأتي اتساقاً مع الجهود الدولية للتصدي للإرهاب والتخريب، كما سيساهم في الحد من قدرة الحوثيين العسكرية ووقف التصعيد العسكري في اليمن والحد من معاناة المدنيين اليمنيين، والتصدي للتهديدات التي تمثلها الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية، فضلاً عن تقييد ممارسات ميليشيا الحوثي التي تستهدف أمن المنطقة ودول الجوار والمنشآت الاقتصادية والمدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

رابطة العالم الإسلامي الرياض ميليشيا الحوثي مجلس الأمن الدولي

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وائل لطفي

هل ستحرق الدولة فيلم «الإرهاب والكباب»؟!

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