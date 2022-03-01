فتحي باشاغا: سألتزم بخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب الليبي

قال رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، اليوم، إنه مسؤول عن كل الليبيين وسيتسلم الحكومة من طرابلس سلميا، مشيرا إلى أنه باشر الترتيبات الإدارية والقانونية واتصل بكل الجهات الأمنية والعسكرية.

وتابع رئيس الحكومة المكلف في كلمته: «لدينا ترتيبات مع الجهات الأمنية والعسكرية ليكون تسليم السلطة آمنا وسلسا.. منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني جاء بطريقة وشفافة وعلنية».

وتابع «باشاغا»: «لم آت للانتقام وتصفية الحسابات بل لبناء الوطن بالجميع، ونمد أيدينا للجميع والمعارضين والمخاصمين لأني مسؤول عن كل الليبيين وخادم لهم دون استثناء».

وأضاف: «سألتزم بخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب وسيقرها قريبا مجلس الدولة، وملتزم بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في خارطة الطريق».

وفي وقت سابق، منح مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.