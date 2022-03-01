تكثيف ساعات تصوير مسلسل «بيت الشدة» بمدينة الإنتاج الإعلامى

قرر المخرج وسام المدني، تكثيف ساعات تصوير مسلسله الجديد "بيت الشدة"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وكان مخرج مسلسل "بيت الشدة" قد بدأ التصوير منتصف شهر فبراير الماضي داخل ديكور منزل الفنانة وفاء عامر.

"بيت الشدة"، بطولة وفاء عامر وأحمد وفيق، إيهاب فهمي، مها أحمد، محسن منصور، أحمد التهامي، مدحت تيخا، محمد مهران، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، ندى بهجت، ومنى العمدة، ومن تأليف ناجي عبدالله، وإخراج وسام المدني.