رئيس الوزراء الإسرائيلى: الاتفاق النووى مع إيران غير ملزم لنا

أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن المحادثات النووية، التي تجرى حاليًا بين إيران والقوى العالمية، تقترب من لحظة الحسم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال وجوده في مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد»، : "الاتفاقية لن تلزمنا والموعد الذي سيسمح لإيران بتركيب عدد لا يحصى من أجهزة الطرد المركزي بعد مرور سنتين ونصف، بالتأكيد لا يلزمنا".

من جانبه، أوضح بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الاتفاق النووي ليس نهاية الطريق، مشيرًا إلى أن العالم بحاجة لإعداد قدرات هجومية وحزمة عقوبات للرد على انتهاكات إيران للاتفاق المستقبلي.

وتابع جانتس: "نحن بحاجة إلى قدرات هجومية ومجموعة من العقوبات لتكون جاهزة في حالة انتهاك إيران للاتفاق المستقبلي، وطهران تشكل تحديًا عالميًا وإقليميًا وليست مجرد تهديد لإسرائيل".