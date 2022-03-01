الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفضت الارتباط به فـ«شوه وجهها».. وقرار بحبس المتهم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل متهم بالتعدي على فتاة بسلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها، تمهيدًا للاستماع لأقوالها.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها تعرفت علي المتهم، وطلب منها الارتباط بدء في التقرب منها والتردد على مقر الكلية التي تدرس بها، إلا أنها رفضت فكرة الارتباط به تمامًا بسبب سوء أخلاقه، وتبين من التحريات أن المتهم توجه لها أمام كليتها في إحدى الأيام وبعد انتهاء يومها الدراسي طلب منها الزواج، وبعد رفضها هددها قائلًا: «لو مش هتتجوزيني مش هخليكي تتجوزي حد خالص» خلال محاولتها الانصراف والابتعاد عن هذا الشاب فوجئت به يمسك بيدها وملابسها ويخرج من جيبه سلاح أبيض «كتر» ليجرحها في وجهها ويفر هاربًا.

وكشف تقرير الطبيب المعالج، إصابتها بجرح غائر في وجهها بـ «50 غرزة»، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

 

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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