الثلاثاء 01 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ 50 مليون جنيه.. إنشاء موزع كهرباء الزنكلون بمركز الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروع إنشاء موزع كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق، وذلك لإسراع وتيرة تنفيذ المشروع ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بقرية الزنكلون والقرى المجاورة لها والمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي.

أوضح المحافظ أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء 4 موزعات جهد متوسط بمراكز (الزقازيق – أبو حماد – صان الحجر – كفر صقر) بتكلفة 116 مليونا و580 ألف جنيه، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة يُساهم في تحسين وتطوير البنية التحتية وتأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربي، مشدداً على إلزام الشركات المنفذة بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية وسرعة استكمال تلك المشروعات ودخولها الخدمة فى أسرع وقت لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد محمد سعيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، أن هناك تنسيق دائم بين المحافظة وشركه القناه لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء محول كهرباء الزنكلون ذو الجهد المتوسط بمركز الزقازيق بتكلفة 50 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ تركيب الشبكات 85% والإنشاءات المدنية 50% وجاري تكثيف الأعمال ومضاعفة ورديات العمل لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والارتقاء بخدمات الكهرباء بنطاق المحافظة.

 وفى سياق متصل، تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

جديدة جديد محافظة الدولة الشرقية تنسيق

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وائل لطفي

المستقبل أمامنا والعدو وراءنا..

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