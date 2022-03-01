كنيسة السيدة العذراء أم المخلص للأقباط الكاثوليك بالمنيا تنظم قافلة طبية

ذكرت صفحة إيبارشية المنيا كل يوم، أنه تحت رعاية نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وبحضور الأب أيوب يوسف، راعي كنيسة السيدة العذراء أم المخلص للأقباط الكاثوليك بالمنيا، نظمت الرعية قافلة طبية، وذلك بالتعاون مع مستشفى حورس التخصصي لأمراض العيون بالمنيا.

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه تعتبر هذه القافلة هي القافلة الرابعة لمرضى العيون، حيث استفاد من تلك القافلة ثمانون مريضًا، وذلك من خلال توفير أخصائي نظارات، لتوفير نظارات بسعر مناسب.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تقوم المستشفى بعمل العمليات اللازمة، بتخفيض كبير بناء على الخطاب الموجه لها من الكنيسة.

الجدير بالذكر أن هذه القافلة الطبية تأتي في إطار حرص الكنيسة على تقديم الخدمات الاجتماعية المتميزة، للمساهمة في تنمية المجتمع.

وشارك غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الاسكندرية للأقباط الكاثوليك، في القداس الختامي لمؤتمر "حوض المتوسّط.. حدود سلام"، وذلك في بازيليك الصليب المقدس، في مدينة فلورانسا بإيطاليا.

واحتفل بالقداس غبطة الكاردينال كولتييرو باسيتّي، رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في إيطاليا، بتكليف من قداسة البابا فرنسيس، والذي كان من المقرَّر أن يترأّس شخصيًا القداس، ولكنّه اعتذر لأسباب صحّية.

وشارك في القداس أصحاب الغبطة، بطاركة الشرق الكاثوليك، وأصحاب الغبطة، الآباء الكرادلة، وأصحاب السيادة، رؤساء الأساقفة والأساقفة، والكهنة، والعلمانيون المشاركون في المؤتمر، والقادمون من بلدان حوض المتوسّط.

وشارك أيضًا في هذا القداس فخامة رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريللا، وعددٌ من عُمدات، ورؤساء البلديات، ومسؤولون منتدَبون عن مدن عدّة في مختلف البلدان في حوض البحر المتوسّط شرقًا وغربًا، وجموع غفيرة من المؤمنين، غصّت بهم البازيليك وساحاتها.

وبعد انتهاء القداس، أصغى الجميع إلى الكلمة التي ألقاها قداسة البابا فرنسيس قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين من ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، ثمّ صلّى الجميع صلاة التبشير الملائكي مع قداسته.