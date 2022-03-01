الثلاثاء 01 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تجنبًا للأزمات.. نصائح لترتيب الميزانية في بداية الشهر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر تحديد الميزانية والتعامل من خلال الخطة التي يتم وضعها من أكثر الطرق نجاحًا في إدارة أي شيء سواء كان شركة، أو مشروع، أو حتى إدارة مصروف المنزل، فالتخبط في الميزانية من شأنه أن يخلف عدد كبير من المشاكل على مدار الشهر، لا سيما بين الأزواج.

لذلك ونحن في أوائل شهر جديد نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها تحديد ميزانية الشهر من غير وجود خلل بحسب ما ورد في موقع "clevergirlfinance".

ضعي ميزانية محددة للشهر:
بالطبع هناك عدد كبير من البنود التي يجب تسديدها كل شهر بما فيها الطعام والشراب وأمور التسوق، والفواتير الخاصة بالمنزل، لذلك يجب أن تقومي بتقسيم الدخل بالنسب المنطقية، فالفاوتير والأقساط قيمتها محسومة، لذلك نخرج قيمتها ونقوم بادخار باقي الأموال إلى ما يتطلبه المنزل من طعام وشراب.

 

قسمي الشهر إلى أسابيع:
إذا قومتي بتخصيص مبلغ الشهر بشكل كامل وشراء متطلبات الشهر دفعة واحدة، ستجدي بالطبع عجز كبير لأنه في الغالب سوف تقومي باستهلاك جميع الأشياء التي قومتي بشرائها في النصف الأول من الشهر، لذلك قومي بتقسيم مصروف المنزل إلى أربع اساييع، حينها تقومي بالتصرف في إطار الأسبوع ولا شيء أكثر من ذلك بل ومن الممكن أن تحققي فائض أيضًا.

 

تأجيل الأشياء غير الضرورية:
إذا كان لديك رغبة في شراء أي من الأغراض غير الضرورية للمنزل في هذا الشهر فمن الممكن تأجيلها قدر المستطاع إلى نهاية الشهر، وعندها ستجدين أنك وفرتي المال اللازم لشراء هذه الأشياء التي ربما لا تجدي رغبة في شرائها الآن وتكوني قد ادخرتي قيمتها لشيء آخر.

 

دعوة الأصدقاء إلى المنزل:

يعتبر القرار بدعوة الأصدقاء إلى المنزل وعدم الذهاب للقاء بالخارج من شأنه أن يوفر الكثير من الأموال كما أنه يمنحكم وقتًا أطول وراحة أكثر عن تلك التي يوفرها لكم الأماكن بالخارج خاصة في ظل الطقس السيئ.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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