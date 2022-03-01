الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس نقاش سكب مياه نار على وجه طالب بسبب فتاة بالشرقية

حبس نقاش
حبس نقاش

قرر قاضى المعارضات بمحكمة ديرب نجم بالشرقية، تجديد حبس نقاش عمره 17 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بإصابة طالب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة، عليه انتقاما منه بسبب خلافات سابقة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول "شعيب ال م" 17 عاما طالب بالتعليم الثانوي التجاري مقيم دائرة مركز ديرب، مصابا بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والرقبة وتم تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وبالفحص تبين قيام "أحمد م" 17 عاما نقاش بارتكاب الواقعة وسكب مياه نار على وجه المتهم أثناء تواجده بكافيه،على إثر خلافات بينهما منذ 7 أشهر قام على إثرها المجني عليه بإصابة المتهم في وجه بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما سببها معاكسة فتاة، وبعد إجراء المتهم جراحة تجميل بالوجه قرر الانتقام من الطالب وما أن شاهده جالسا بكافيه قام بسكب مياه نار عليه وفرا هاربا، وتمكن ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط المتهم ويعمل نقاش وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3506 جنح مركز ديرب نجم لسنة 2022، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات محكمة ديرب نجم الشرقية نقاش تجديد حبس

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