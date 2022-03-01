الفراولة أبرزها.. فواكه يمكن تخزينها لشهر رمضان المبارك

أشهر قليلة تفصلنا عن الدخول في شهر رمضان الكريم، وتحرص كثير من الأسر على الاستعداد للشهر الفضيل بتجهيز ألوان مختلفة من الطعام والشراب، ولعل الفواكه أبرز ما يتم ادخاره، لتقديمها في صورة عصائر.

ونقدم عدد من النصائح يمكن أن تحتاجها ربة المنزل لتخزين الفواكه بحسب موقع "theguardian".

الفراولة:

الفراولة من الفواكة التي يجب أن يتم غسلها جيدًا لاحتوائها على مقدار كبير من الأتربة، لذلك تعتبر خطوة الغسل الجيد وإزالة الورقة الخضراء المتواجده فيها هي الخطوة الأولى والأهم، بعدها يمكن تقطيع الفراولة إلى الحجم الذي تريده أو الاحتفاظ بها سلمية كما هي، في أكياس أو علب مخصصة للحفظ ويمكن وضعها في الفريزر لحين الاحتياج إليها.

البرتقال:

من الفواكهة التي تنتشر في فصل الشتاء فقط، لديها قدر كبير من الفوائد التي لا حصر لها، ويمكن تخزينها إلى جوار قطع من الجزر من أجل تعزيز القيمة الغذائية، ويمكن تخزينها في صور مختلفة، أولها غسلها وتقشيرها وتقطيعها إلى دوائر سميكة والأخير هو عن طريق غسلها وتقطيعها إلى نصفين وعصرها والاحتفاظ بها في صورة عصير، فكلاهما صحيح.

الموز:

يعتبر الموز من الفواكة التي تخشى ربة المنزل تخزينه وإن كان له طرق سهلة للغاية، أولها هو القيام بتخزين الموز بالقشرة الخارجية له بعد لفها في ورق شفاف محكم الغلق، والأخيرة بتقطيعها إلى قطع صغيرة ثم وضع القليل من الليمون عليه لكي يحتفظ بلونه وطعمه، مع ملحوظة أنه في الحالتين يتم استخدام الموز فور خروجه من التجميد بصورته المجمدة ولا يترك حتى يتخلص من التجميد لأن حينها سوف يتحول لونه إلى اللون الأسود.