الثلاثاء 01 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدا.. انطلاق منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تنطلق غدا فعاليات  الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبي.

وأكد رئيس المنتدى عقب إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات (المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية) أمس، ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، أن مصر ستستضيف منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من  المهتمين بقضية التنمية والسكان.

وأوضح القصبي أن الجلسة الافتتاحية برئاسة  المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور عدد كبير من الوزراء، وأبرز المتحدثين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومتحدثين من عدة دول اليابانوالسودان ليبيريا وماليزيا والأردن وغيرهم من الدول المشاركة كما أن هناك عدد من المشاركات عبر zoom.

وأضاف القصبي أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى عملية التنمية التى تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية والتى تؤثر على التعليم والصحة والتنمية، وأن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة” وهى خطر علينا من الإرهاب. 

وأضاف القصبي أن “القضية السكانية  تلتهم كل معدلات التنمية في مصر، وكل الإحصاءات تُحذر من خطورة تلك القضية، مشيرًا إلى أن أزمة الزيادة السكانية لا تنحصر في ارتفاع معدل الزيادة، ولكن في تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع الجغرافي.

منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب رئيس مجلس النواب رئيس لجنة تضامن النواب عبد الهادي القصبي

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