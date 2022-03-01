سوهاج تواصل رفع كفاءة المصالح الحكومية ضمن مبادرة «عشان يكمل جمالها» (صور)

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، بمواصلة أعمال التجميل ورفع كفاءة مباني المصالح الحكومية، حيث تم تجميل وتطوير مبنى الوحدة المحلية لقرية جزيرة شندويل، وشملت الأعمال دهان وتجميل واجهات المبنى والأسوار، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء.

يأتي ذلك ضمن فعاليات مبادرة "علشان يكمل جمالها" التي أطلقتها محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والتي تهدف إلى تجميل ورفع كفاءة واجهات وأسوار كافة المباني الحكومية بنطاق جميع مدن وقرى المحافظة؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.

زراعة 3200 شجرة بطما ضمن فعاليات مبادرة "أحلى وهي خضرة"

بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى، وذلك تماشيا مع ما يشهده العالم من ظاهرة تغير المناخ، وفي إطار مبادرة المحافظة "أحلى وهي خضرة"، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بزراعة 3200 شجرة بطرق وشوارع المدينة والقرى التابعة، منذ انطلاق المبادرة في نوفمبر الماضي.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة طما أن أعمال التشجير شملت كافة الشوارع والميادين، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، في المدينة والقرى التابعة، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير بنطاق المركز، مشيرا إلى أن أعمال التشجير شملت أيضا جوانب الترع التي تم تبطينها وذلك لتعويض الفاقد من الأشجار خلال أعمال التبطين.

إزالة 17 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز طهطا

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بـ إزالة 17 حالة تعدِ على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة لإزالة التعديات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لمواجهة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم، واسترداد حق الشعب، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بنطاق المركز، أسفرت عن إزالة 11 حالة إزالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 5 قيراطا و13 سهما "بالمدينة " ومجلس قروى الصفيحة، ونزلة القاضي، مشيرة إلى إزالة 6 حالات تعدٍ داخل الحيز العمراني في بندر طهطا على مساحة 590 مترا، وتم تحرير المحاضر اللازمة.